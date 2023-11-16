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Коттеджи в Айя-Напа, Кипр

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Айя-Напа, Кипр
Коттедж 1 комната
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 1
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Айя-Напе
€370,000
Realting.com
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