Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Astromeritis
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Astromeritis, Кипр

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Астромеритис, Кипр
Дом 4 спальни
Астромеритис, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Двухэтажный 4-комнатный дом с возможностью 6 имеется в продаже при астромеритах. Он состоит …
$245,554
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Astromeritis, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти