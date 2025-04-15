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Жильё в Astromeritis, Кипр

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Астромеритис, Кипр
Дом 4 спальни
Астромеритис, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Двухэтажный дом с 4 спальнями с возможностью 6 доступен для продажи при астромерите. Он сост…
$224,058
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Параметры недвижимости в Astromeritis, Кипр

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов