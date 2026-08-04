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Долгосрочная аренда вилл в Armou, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Арму, Кипр
Вилла 4 спальни
Арму, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
Эта потрясающая вилла с четырьмя спальнями, расположенная в спокойном районе Арму, предлагае…
$1,820
в месяц
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Параметры недвижимости в Armou, Кипр

с видом на горы
с видом на море
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