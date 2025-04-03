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Инвестиционная недвижимость в Apesia, Кипр

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1 объект найдено
Инвестиционная 5 940 м² в Апесия, Кипр
Инвестиционная 5 940 м²
Апесия, Кипр
Количество спален 132
Площадь 5 940 м²
Residential project with planning permits in Apesia, Limassol district. Key Features 44 Det…
$18,55 млн
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