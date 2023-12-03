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Земельные участки в Anogyra, Кипр

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Аногира, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Аногира, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4348 кв.м. В Лимассоле. Участок расположен в деревне Ан…
€110,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Аногира, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Аногира, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4348 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, п…
€95,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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