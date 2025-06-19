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Инвестиционная недвижимость в Anarita, Кипр

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2 объекта найдено
Инвестиционная 415 м² в Анарита, Кипр
Инвестиционная 415 м²
Анарита, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 415 м²
Уникальный и современный внеплановый проект, состоящий из 3 вилл, спроектированных с самым в…
$1,03 млн
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Инвестиционная 155 м² в Анарита, Кипр
Инвестиционная 155 м²
Анарита, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 155 м²
Идеальная возможность для активных инвесторов, которые хотят управлять 4 краткосрочными арен…
$559,634
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