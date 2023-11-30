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Земельные участки в Alethriko, Кипр

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Алетрико, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Алетрико, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7693 кв.м. В Ларнаке. Земельный участок подходит для ве…
€155,800
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Алетрико, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Алетрико, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10368 кв.м. В Ларнаке. Земельный участок подходит для в…
€215,700
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с furnishings в Алетрико, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Алетрико, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11706 кв.м. В Ларнаке. Земельный участок подходит для в…
€202,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с furnishings в Алетрико, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Алетрико, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 9202 кв.м. В Ларнаке. Земельный участок подходит для ве…
€125,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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