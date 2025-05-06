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Квартиры с бассейном в Акротирях, Кипр

Akrotiri village
168
Trachoni
17
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87 объектов найдено
Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/9
Что вы получаете: Квартиру-студию на стадии строительства в масштабном проекте известного за…
$102,597
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Масштабный проект в районе Iskele, Северный Ки…
$119,065
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Квартира 1 000 комнат в Акротири, Кипр
Квартира 1 000 комнат
Акротири, Кипр
Число комнат 1000
Количество спален 1000
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/6
Что вы получаете: Проект предоставляет Вам возможность стать обладателем роскошных квартир, …
$161,350
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Апартаменты и виллы с собственным бассейном бесконечности, предоставляющим…
$205,861
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Проект с непревзойденным уровнем комфорта и ро…
$170,920
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Инвестиционный проект с инфраструктурой 5* вбл…
$225,890
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Масштабный проект в элитном районе Эсентепе. …
$149,110
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/5
Для аренды Что вы получаете: Апартаменты в 100 метрах от моря в районе Iskele, Северный Кип…
$126,521
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Апартаменты по стартовым ценам в масштабном проекте. О строительстве: Сд…
$150,223
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 4/6
Что вы получаете: Квартира планировкой 1+1 в престижном районе Искеле. О строительстве: Стр…
$122,404
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый комплекс на берегу Средиземного моря на …
$189,169
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/14
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Масштабный проект на берегу Средиземного моря …
$87,574
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Квартира 3 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1/2
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый комплекс премиум класса вблизи моря на С…
$326,039
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 39 м²
Этаж 1/8
Что вы получаете: Новый закрытый комплекс в популярном районе Искеле О строительстве: Компл…
$122,404
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Квартира 3 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Апартаменты и виллы класса люкс в элитном жилом комплексе на 1 береговой л…
$522,997
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/7
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый проект с расширенной инфраструктурой вбл…
$124,429
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 9/12
Для аренды Что вы получаете: Новый комплекс вблизи Средиземного моря на Северном Кипре. О…
$102,374
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 1/3
Что вы получаете: Комплекс предлагает непревзойденное сочетание приватности, гармонии и уюта…
$250,371
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Апартаменты различных планировок в инвестиционном проекте района Газиверен…
$115,952
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Квартира 3 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/7
Для аренды Что вы получаете: Комплекс премиум класса в районе пляжа Long Beach, Северный Ки…
$279,525
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/3
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Роскошный комплекс в пешей доступности к морю,…
$231,454
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/11
Что вы получаете: Квартиру-студию в новом проекте в районе Искеле, с удобным планом оплаты. …
$105,712
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 4/7
Что вы получаете: Апартаменты в комплексе в одной из самых популярных локаций острова. О с…
$174,703
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Квартира 3 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/3
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Комплекс премиум класса вблизи моря в Boğaz, С…
$244,696
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/5
Что вы получаете: Уютная просторная квартира планировки 1+1, 65м2 с собственным садом и зоно…
$122,404
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/8
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Масштабный проект класса люкс вблизи моря, Сев…
$192,508
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Апартаменты в уютном жилом комплексе в одном из самых живописных районов о…
$135,757
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Эксклюзивную недвижимость в масштабном проекте района Эсентепе. О строит…
$183,605
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в новом комплексе в районе Iskele,…
$119,622
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Апартаменты с видом на море на Северном Кипре. О строительстве: Начало с…
$77,893
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Типы недвижимости в Акротирях

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Акротирях, Кипр

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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