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Жильё в Акротирях, Кипр

Akrotiri village
248
Trachoni
21
273 объекта найдено
Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/9
Что вы получаете: Квартиру-студию на стадии строительства в масштабном проекте известного за…
$102,597
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Квартира у моря ждет новых владельцев Потрясающая возможность для тех, кто хочет независимос…
$76,221
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Дом 6 комнат в Акротири, Кипр
Дом 6 комнат
Акротири, Кипр
Число комнат 6
Роскошная вилла в живописном Чаталкой на Северном Кипре Недвижимость, расположенная на перв…
$838,433
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Дом 3 комнаты в Акротири, Кипр
Дом 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Роскошный оазис в самом сердце Латчи, Кипр В живописном ландшафте Кипра, в идиллическом гор…
$984,407
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Квартира 3 спальни в Trachoni, Кипр
Квартира 3 спальни
Trachoni, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Three-bedroom apartment on the 4th floor. This apartment consists of an open plan living and…
$630,828
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Очаровательная квартира с уникальным видом в Пафосе Инвестиционная возможность в живописном…
$324,530
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты 109м2 в Лимассоле, Кипр, очарованные пространством и роскошью Это предложение п…
$627,425
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Квартира 93м2 в Неаполе, Кипр Красивые, современные апартаменты площадью 93 м2 в самом серд…
$649,060
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Вилла 5 комнат в Акротири, Кипр
Вилла 5 комнат
Акротири, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Виллы с просторными планировками 4+1 на Северном Кипре. О строительстве:…
$495,178
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Масштабный проект в районе Iskele, Северный Ки…
$119,065
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Квартира 1 000 комнат в Акротири, Кипр
Квартира 1 000 комнат
Акротири, Кипр
Число комнат 1000
Количество спален 1000
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/6
Что вы получаете: Проект предоставляет Вам возможность стать обладателем роскошных квартир, …
$161,350
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Инвестиционная квартира 2+1 в живописном Искеле на Северном Кипре Квартира, предлагаемая в …
$228,664
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Квартира 3 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты 121м2 в Като Пафос, Кипр Эксклюзивная квартира на Кипре, в живописной деревне К…
$416,480
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Апартаменты и виллы с собственным бассейном бесконечности, предоставляющим…
$205,861
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Дом 4 комнаты в Акротири, Кипр
Дом 4 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 4
Современное бунгало 2+1 в очаровательном Ени Богазичи В самом сердце Северного Кипра, в жив…
$305,602
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Проект с непревзойденным уровнем комфорта и ро…
$170,920
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Дом 6 комнат в Акротири, Кипр
Дом 6 комнат
Акротири, Кипр
Число комнат 6
Эксклюзивные виллы в очаровательном месте Эдремит на Северном Кипре Роскошные виллы, распол…
$678,239
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Квартира в Акротири, Кипр
Квартира
Акротири, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Привлекательные апартаменты и коммерческие помещения в самом сердце Пано Пафоса Исключитель…
$248,806
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Дом 6 комнат в Акротири, Кипр
Дом 6 комнат
Акротири, Кипр
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Вилла площадью 370 м2 в Айос Атанасиос на Кипре Уникальная недвижимость в самом сердце Айос…
$1,62 млн
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Вилла 5 комнат в Акротири, Кипр
Вилла 5 комнат
Акротири, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 395 м²
Этаж 1/3
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы класса люкс вблизи моря на Северном Кипр…
$1,08 млн
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Дом 2 комнаты в Акротири, Кипр
Дом 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Исключительное здание в живописном Полисе, Кипр Предложение адресовано ценителям роскоши и …
$210,944
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Пентхаус 2 комнаты в Акротири, Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 7/7
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Пентхаусы 1+1 в новом комплексе на Северном Ки…
$383,902
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Инвестиционный проект с инфраструктурой 5* вбл…
$225,890
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Квартира 3 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Исключительная квартира 2+1 в живописном Энибагозичи, Северный Кипр Исключительная возможно…
$157,739
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Дом 3 спальни в Trachoni, Кипр
Дом 3 спальни
Trachoni, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Exclusive project of 3 detached villas in Trachoni Area, Limassol. In a fast developing regi…
$532,018
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Масштабный проект в элитном районе Эсентепе. …
$149,110
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Расположенный в одном из самых желанных и быстроразвивающихся мест Лимассола, этот потрясающ…
$458,792
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Квартира 1 спальня в Trachoni, Кипр
Квартира 1 спальня
Trachoni, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 2
Добро пожаловать в современный жилой комплекс, расположенный на проспекте Спиру Киприану в Т…
$175,498
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Дом 5 комнат в Акротири, Кипр
Дом 5 комнат
Акротири, Кипр
Число комнат 5
Очаровательная вилла в самом сердце Отукена на Северном Кипре Открытие гармоничной жизни на…
$594,267
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/5
Для аренды Что вы получаете: Апартаменты в 100 метрах от моря в районе Iskele, Северный Кип…
$126,521
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Типы недвижимости в Акротирях

квартиры
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Параметры недвижимости в Акротирях, Кипр

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с видом на горы
с видом на море
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