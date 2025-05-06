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Квартиры в Акротирях, Кипр

Akrotiri village
168
Trachoni
17
Квартира Удалить
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189 объектов найдено
Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/9
Что вы получаете: Квартиру-студию на стадии строительства в масштабном проекте известного за…
$102,597
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Квартира у моря ждет новых владельцев Потрясающая возможность для тех, кто хочет независимос…
$76,221
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Квартира 3 спальни в Trachoni, Кипр
Квартира 3 спальни
Trachoni, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Three-bedroom apartment on the 4th floor. This apartment consists of an open plan living and…
$630,828
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Очаровательная квартира с уникальным видом в Пафосе Инвестиционная возможность в живописном…
$324,530
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты 109м2 в Лимассоле, Кипр, очарованные пространством и роскошью Это предложение п…
$627,425
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Квартира 93м2 в Неаполе, Кипр Красивые, современные апартаменты площадью 93 м2 в самом серд…
$649,060
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Масштабный проект в районе Iskele, Северный Ки…
$119,065
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Квартира 1 000 комнат в Акротири, Кипр
Квартира 1 000 комнат
Акротири, Кипр
Число комнат 1000
Количество спален 1000
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/6
Что вы получаете: Проект предоставляет Вам возможность стать обладателем роскошных квартир, …
$161,350
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Инвестиционная квартира 2+1 в живописном Искеле на Северном Кипре Квартира, предлагаемая в …
$228,664
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Квартира 3 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты 121м2 в Като Пафос, Кипр Эксклюзивная квартира на Кипре, в живописной деревне К…
$416,480
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Апартаменты и виллы с собственным бассейном бесконечности, предоставляющим…
$205,861
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Проект с непревзойденным уровнем комфорта и ро…
$170,920
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Квартира в Акротири, Кипр
Квартира
Акротири, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Привлекательные апартаменты и коммерческие помещения в самом сердце Пано Пафоса Исключитель…
$248,806
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Пентхаус 2 комнаты в Акротири, Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 7/7
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Пентхаусы 1+1 в новом комплексе на Северном Ки…
$383,902
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Инвестиционный проект с инфраструктурой 5* вбл…
$225,890
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Квартира 3 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Исключительная квартира 2+1 в живописном Энибагозичи, Северный Кипр Исключительная возможно…
$157,739
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Масштабный проект в элитном районе Эсентепе. …
$149,110
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Расположенный в одном из самых желанных и быстроразвивающихся мест Лимассола, этот потрясающ…
$458,792
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Квартира 1 спальня в Trachoni, Кипр
Квартира 1 спальня
Trachoni, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 2
Добро пожаловать в современный жилой комплекс, расположенный на проспекте Спиру Киприану в Т…
$175,498
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Агентство
MYSPACE
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English, Русский
Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/5
Для аренды Что вы получаете: Апартаменты в 100 метрах от моря в районе Iskele, Северный Кип…
$126,521
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Апартаменты по стартовым ценам в масштабном проекте. О строительстве: Сд…
$150,223
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Расположенная в одном из самых желанных районов Кирении, Эсентепе предлагает спокойную и жив…
$80,707
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Агентство
ÖVENÇOĞLU GROUP
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Идеальное место у моря на Северном Кипре Исключительная возможность купить квартиру у самог…
$191,070
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Квартира 3 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Остановитесь в роскошной квартире с видом на море в Пафосе Предложение о продаже недвижимос…
$884,344
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 4/6
Что вы получаете: Квартира планировкой 1+1 в престижном районе Искеле. О строительстве: Стр…
$122,404
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Квартира 3 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Просторная квартира с видом на море на Северном Кипре Регион Боаз на Северном Кипре ждет ун…
$284,215
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Инвестиционная квартира 2+1 в самом сердце Северного Кипра В самом центре Лонг-Бич, в живоп…
$249,334
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Квартира 3 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Эксклюзивная квартира площадью 145 м2 в самом сердце Като Пафоса Просторная квартира в Като…
$825,929
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Элегантная квартира 2+1 с видом на море в самом сердце Северного Кипра Он предлагает вам во…
$180,864
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый комплекс на берегу Средиземного моря на …
$189,169
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Типы недвижимости в Акротирях

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Акротирях, Кипр

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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