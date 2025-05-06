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Квартиры с гаражом в Акротирях, Кипр

Akrotiri village
168
Trachoni
17
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Уютный жилой комплекс в живописном районе Алсанджак с апартаментами планир…
$342,730
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Типы недвижимости в Акротирях

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Акротирях, Кипр

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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