Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Akoursos
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Akoursos, Кипр

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Akoursos, Кипр
Дом 4 спальни
Akoursos, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Эта совершенно новая вилла расположена в живописном районе Акурсос в Пегии, всего в нескольк…
$2,46 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Akoursos, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти