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Земельные участки в Agios Isodoros, Кипр

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Agios Isodoros, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agios Isodoros, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10348 кв.м. В Пафосе
€291,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Agios Isodoros, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agios Isodoros, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11706 кв.м. В Пафосе
€220,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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