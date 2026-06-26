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Долгосрочная аренда офисов в Agios Georgios, Кипр

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2 объекта найдено
Офис в Agios Georgios, Кипр
Офис
Agios Georgios, Кипр
Этаж 4
Офис в аренду — ABC Building, 4 этаж Элегантный, яркий офис площадью 88 м2 плюс остекленная …
$2,323
в месяц
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Офис 230 м² в Агиос - Георгиос, Кипр
Офис 230 м²
Агиос - Георгиос, Кипр
Площадь 230 м²
Этаж 1
Этот светлый и просторный офис на первом этаже расположен в очень выгодном районе Агиос Геор…
$5,677
в месяц
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Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
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