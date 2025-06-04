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Пентхаусы в Agios Georgios Lemesou, Кипр

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2 объекта найдено
Пентхаус в Агиос - Георгиос, Кипр
Пентхаус
Агиос - Георгиос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 460 м²
Этаж 460
Основные преимущества:- знаковая архитектура от ведущего бюро из Лондона; - захватывающий ви…
$1,91 млн
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Пентхаус в Агиос - Георгиос, Кипр
Пентхаус
Агиос - Георгиос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 217 м²
Этаж 217
Потрясающий комплекс, расположенный в одном из самых красивых районов острова, с панорамными…
$865,101
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Параметры недвижимости в Agios Georgios Lemesou, Кипр

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