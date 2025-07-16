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Склады в Агиа Варвара, Кипр

коммерческая недвижимость
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3 объекта найдено
Склад 4 250 м² в Agia Varvara, Кипр
Склад 4 250 м²
Agia Varvara, Кипр
Площадь 4 250 м²
Промышленные склады на крупном месторождении, расположенном в Агиа Варвара Никосийского райо…
$1,12 млн
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Склад 19 034 м² в Агиа Варвара, Кипр
Склад 19 034 м²
Агиа Варвара, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 19 034 м²
Промышленный Freehold-Vacant Хранилище, зарегистрированное на SPV, в пределах земельного уча…
$5,54 млн
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Склад 1 210 м² в Агиа Варвара, Кипр
Склад 1 210 м²
Агиа Варвара, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 210 м²
Арендованный промышленный склад в Агиа Варвара. Склад состоит из подвала площадью 230 кв.м, …
$662,424
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