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Жильё в Агиа Варвара, Кипр

4 объекта найдено
Дом 4 спальни в Agia Varvara, Кипр
Дом 4 спальни
Agia Varvara, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Он находится в тихом районе и хорошем месте с легким доступом ко всем удобствам и услугам. Н…
$913,688
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Дом 4 спальни в Agia Varvara, Кипр
Дом 4 спальни
Agia Varvara, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Здание состоит из двух просторных жилых помещений, большой кухонной зоны, столовой, подсобно…
$1,71 млн
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Вилла в Агиа Варвара, Кипр
Вилла
Агиа Варвара, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Вилла с 4 спальнями в Агиа Варвара, Пафос Просторная жизнь / Тихое место / Идеальный семейны…
$569,639
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Дом 3 спальни в Agia Varvara, Кипр
Дом 3 спальни
Agia Varvara, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Трехкомнатный дом в центре 3 крупнейших городов Кипра. Дом расположен в тихом и новом жилом …
$354,054
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