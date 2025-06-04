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Квартиры с садом в Agia Napa Municipality, Кипр

Айя-Напа
65
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8 объектов найдено
Квартира 6 комнат в Айя-Напа, Кипр
Квартира 6 комнат
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 273 м²
Количество этажей 3
Элитные виллы с панорамным видом на первой линии у моря, Айя-Напа, Кипр Предлагаются соврем…
$3,53 млн
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Квартира 4 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Квартира 4 комнаты
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 512 м²
Количество этажей 3
Новые виллы прямо на пляже в жилом комплексе с портом, торговой зоной и спорткомплексом, Айя…
$5,07 млн
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Квартира 6 комнат в Айя-Напа, Кипр
Квартира 6 комнат
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция на первой линии у моря, Айя-Текла, Кипр Предлагаются современные просторны…
$2,00 млн
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Квартира 1 комната в Айя-Напа, Кипр
Квартира 1 комната
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Количество этажей 2
Апартаменты с обслуживанием в резиденции с бассейном и садом, в центре Айя-Напы, Кипр Проек…
$282,957
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Квартира 5 комнат в Айя-Напа, Кипр
Квартира 5 комнат
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами в 500 метрах от пляжа, в центре Айя-Напы, Кипр Предлагаютс…
$779,642
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Квартира 4 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Квартира 4 комнаты
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 400 метрах от моря, Айя-Напа, Кипр Предлагаются …
$468,128
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Квартира 4 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Квартира 4 комнаты
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 157 м²
Количество этажей 2
Роскошные апартаменты в лучшем жилом комплексе с портом, торговой зоной и спорткомплексом в …
$1,77 млн
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Квартира 6 комнат в Айя-Напа, Кипр
Квартира 6 комнат
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами на первой линии у моря, Айя-Текла, Кипр Предлагаются виллы…
$2,05 млн
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Типы недвижимости в Agia Napa Municipality

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Agia Napa Municipality, Кипр

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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