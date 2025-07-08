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Инвестиционная недвижимость в Agia Marinouda, Кипр

Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
Инвестиционная 800 м² в Агия Мариноуда, Кипр
Инвестиционная 800 м²
Агия Мариноуда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
Это незавершенный проект в Агиа Маринуда/Героскипу. Он расположен в зоне застройки всего в 1…
$456,844
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