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Жильё в Agia Marina Xyliatou, Кипр

1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Ая Марина, Кипр
Квартира 4 комнаты
Ая Марина, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
ID: CP-653   STANDORT: Zypern/ Nikosia - Entfernung zum Meer -25 min - Entfernung zu…
$117,819
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Параметры недвижимости в Agia Marina Xyliatou, Кипр

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