Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Ag Amvrosios Lemesou
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом
  6. Вид на горы

Долгосрочная аренда домов с видом на горы в Ag Amvrosios Lemesou, Кипр

;
1 объект найдено
Дом 4 спальни в Айос - Амвросиос, Кипр
Дом 4 спальни
Айос - Амвросиос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Откройте для себя этот красивый двухуровневый отдельно стоящий дом, расположенный в тихом ра…
$2,292
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти