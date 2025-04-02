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Земельные участки в Ag Amvrosios Lemesou, Кипр

3 объекта найдено
Участок земли в Айос - Амвросиос, Кипр
Участок земли
Айос - Амвросиос, Кипр
The property is a field located in Ayios Ambrosios village, Limassol district. The property …
$977,175
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Участок земли в Айос - Амвросиос, Кипр
Участок земли
Айос - Амвросиос, Кипр
The property is located approximately 2.7 to 3.5 km southwest of the build up area of the Ay…
$252,600
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Участок земли в Айос - Амвросиос, Кипр
Участок земли
Айос - Амвросиос, Кипр
Four agricultural fields in Agios Amvrosios Community in Limassol District. The properties e…
$238,865
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