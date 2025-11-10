Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Ag Amvrosios Lemesou
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Ag Amvrosios Lemesou, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Айос - Амвросиос, Кипр
Квартира
Айос - Амвросиос, Кипр
Agricultural land in Agios Amvrosios village in Limassol. The land is in G3 zone, with 10 % …
$63,867
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Ag Amvrosios Lemesou, Кипр

с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти