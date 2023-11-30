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Коммерческая недвижимость в Город Пула, Хорватия

3 объекта найдено
СЕМЕЙНЫЙ ОТЕЛЬ В ХОРВАТИИ, БОРИК в Город Пула, Хорватия
СЕМЕЙНЫЙ ОТЕЛЬ В ХОРВАТИИ, БОРИК
Город Пула, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 740 м²
Количество этажей 2
Продается небольшой отель, расположенный прямо на берегу, на пляже. В многоэтажном доме име…
€1,25 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
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ОТЕЛЬ ПУЛА, ХОРВАТИЯ в Город Пула, Хорватия
ОТЕЛЬ ПУЛА, ХОРВАТИЯ
Город Пула, Хорватия
Комнаты 15
Площадь 750 м²
Количество этажей 2
Продается уникальный отель в самом центре Пулы. Этот уютный отель предоставляет отличную …
€3,68 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Доходный дом 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Город Пула, Хорватия
Доходный дом 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Пула, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 2
PULA – MEDULIN Villa with 5 apartments – top furniture, pool and 200m to the sea in Nobelvi…
€990,000
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