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Коммерческая недвижимость в Сплит, Хорватия

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16 объектов найдено
ОТЕЛЬ В СПЛИТЕ, ХОРВАТИЯ в Grad Split, Хорватия
ОТЕЛЬ В СПЛИТЕ, ХОРВАТИЯ
Grad Split, Хорватия
Комнаты 20
Площадь 1 250 м²
Идеальный семейный отель с 3 звездами - идеально расположенный на Адриатическом побережье! …
€3,10 млн
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Velesdar Real Estate
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ИНВЕСТИЦИЯ ОФИС В СПЛИТЕ, ХОРВАТИЯ в Grad Split, Хорватия
ИНВЕСТИЦИЯ ОФИС В СПЛИТЕ, ХОРВАТИЯ
Grad Split, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 192 м²
Коммерческое помещение в первом ряду у моря! Это уникальное офисное помещение идеально по…
€1,50 млн
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Velesdar Real Estate
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Магазин 3 комнаты в Grad Split, Хорватия
Магазин 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 52 м²
Сплит, Кман, на первом этаже жилого и коммерческого здания расположена торговая площадь 52 м…
€165,000
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Отель 56 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Grad Split, Хорватия
Отель 56 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grad Split, Хорватия
Комнаты 56
An excellent 4* hotel for sale, located near Split, in the first line from the sea. The hote…
€20,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Магазин 3 комнаты в Grad Split, Хорватия
Магазин 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Сплит, Сучидар, двухэтажное офисное помещение 68м2, в коммерческом и жилом здании на первом …
€160,000
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Отель 16 комнат с мебелью, с кондиционером, в центре города в Grad Split, Хорватия
Отель 16 комнат с мебелью, с кондиционером, в центре города
Grad Split, Хорватия
Комнаты 16
Продается небольшой роскошный отель в самом сердце исторического квартала в старом центре Сп…
€8,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Ресторан, кафе 2 ванных в Grad Split, Хорватия
Ресторан, кафе 2 ванных
Grad Split, Хорватия
Кол-во ванных комнат 2
Продается уникальное помещение, расположенное в полуподвале старинного жилого здания, всего …
€1,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Отель 14 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером в Grad Split, Хорватия
Отель 14 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Grad Split, Хорватия
Комнаты 14
Hotel for sale located in the center of Split, in a quiet location, just a few minutes walk …
€4,20 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Другое с видеонаблюдением в Grad Split, Хорватия
Другое с видеонаблюдением
Grad Split, Хорватия
Commercial space for sale, located in an attractive location in Split, just a few minutes wa…
€1,10 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Магазин 3 комнаты в Grad Split, Хорватия
Магазин 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 112 м²
Сплит, город, на первом этаже жилого и коммерческого здания есть коммерческое помещение 112 …
€448,000
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Магазин 2 комнаты в Grad Split, Хорватия
Магазин 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Сплит, Сити, офисное помещение в центре города с витриной, 42,46 м2 на первом этаже бизнес-ж…
€500,000
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Магазин 1 комната в Grad Split, Хорватия
Магазин 1 комната
Grad Split, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 60 м²
Сплит, МанушБизнес помещение на первом этаже, 60 м2, с наружным окном на улицу. Место очень …
€150,000
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Магазин 1 комната в Grad Split, Хорватия
Магазин 1 комната
Grad Split, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 56 м²
Сплит, Смрдечац Тихое и приятное соседское кафе с полезной внутренней площадью 45м2 и сарае…
€300,000
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Магазин 2 комнаты в Grad Split, Хорватия
Магазин 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Split, City, office space of 49m2 on the ground floor of a residential building. The space i…
€186,200
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Склад 10 комнат в Grad Split, Хорватия
Склад 10 комнат
Grad Split, Хорватия
Комнаты 10
Площадь 670 м²
Сплит, Стинице, офисное помещение 670 м2 на двух этажах, в характере террасного офисного зда…
€1,30 млн
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Магазин 1 комната в Grad Split, Хорватия
Магазин 1 комната
Grad Split, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 41 м²
 офисные помещения 41 м2 и открытая площадка / терраса 29 м2 устоявшееся кафе в бизнес-жило…
€180,000
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