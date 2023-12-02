Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Коммерческая
  4. Город Умаг

Коммерческая недвижимость в Город Умаг, Хорватия

2 объекта найдено
Ресторан, кафе с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Умаг, Хорватия
Ресторан, кафе с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Умаг, Хорватия
Площадь 515 м²
The restaurant is located on the ground floor of building A in the apartment complex in Umag…
€1,24 млн
в месяц
Оставить заявку
Отель 11 комнат в Murine, Хорватия
Отель 11 комнат
Murine, Хорватия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 820 м²
Умаг, Туристический объект с потенциалом! Туристический объект - ресторан и жилые помещения…
€2,20 млн
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти