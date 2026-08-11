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Коммерческая недвижимость в Grad Crikvenica, Хорватия

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Цриквеница
10
18 объектов найдено
Отель 610 м² в Цриквеница, Хорватия
Отель 610 м²
Цриквеница, Хорватия
Площадь 610 м²
Туристическая недвижимость с несколькими квартирами и фантастическим видом на море в районе …
$1,21 млн
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Отель 520 м² в Цриквеница, Хорватия
Отель 520 м²
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 520 м²
Великолепная недвижимость с бассейном на продажу в Цриквенице, всего в 50 метрах от моря, на…
Цена по запросу
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Отель 550 м² в Dramalj, Хорватия
Отель 550 м²
Dramalj, Хорватия
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Апарт-дом из 4 квартир с видом на море в Цриквенице, в 400 метрах от моря, с потрясающим вид…
Цена по запросу
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TekceTekce
Отель 300 м² в Dramalj, Хорватия
Отель 300 м²
Dramalj, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Апарт-дом в 150 метрах от моря в Сельце, район Цриквеница! Общая площадь 300 кв.м. Земельный…
Цена по запросу
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Отель 370 м² в Dramalj, Хорватия
Отель 370 м²
Dramalj, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 370 м²
Вилла с впечатляющим видом на море и бассейном около 1 км от пляжа! Общая площадь 370 кв.м. …
$2,40 млн
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Отель 352 м² в Цриквеница, Хорватия
Отель 352 м²
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 352 м²
Роскошная приморская вилла на продажу в Криквенике - 4 жилых единицы, бассейн и вид на море!…
$982,606
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Коммерческое помещение 274 м² в Цриквеница, Хорватия
Коммерческое помещение 274 м²
Цриквеница, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 274 м²
$865,072
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Отель 400 м² в Selce, Хорватия
Отель 400 м²
Selce, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Апарт-отель с прекрасным видом на море в Сельце ок. 200 метров от моря! Общая площадь соста…
$980,709
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Отель 440 м² в Цриквеница, Хорватия
Отель 440 м²
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 440 м²
Отличная туристическая недвижимость в Цриквенице, в 300 метрах от моря, с видом на море, с б…
$1,54 млн
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Отель 230 м² в Цриквеница, Хорватия
Отель 230 м²
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 230 м²
Дом с 5 апартаментами в Ядраново, Цриквеница- очень типичный! Он находится всего в 350 метра…
$594,134
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Отель 178 м² в Цриквеница, Хорватия
Отель 178 м²
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 178 м²
КРИКВЕНИЦА – Роскошное новое строительство с видом на море, всего в 200 метрах от побережья!…
$1,02 млн
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Отель 300 м² в Dramalj, Хорватия
Отель 300 м²
Dramalj, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Уникальный жилой дом с 5 квартирами в Драмале! Продается: роскошный жилой дом в Драмале , вс…
$914,920
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Отель 800 м² в Цриквеница, Хорватия
Отель 800 м²
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
Великолепный жилой дом площадью 800м2, второй ряд от моря на территории 2000м2 в районе Црик…
Цена по запросу
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Отель 350 м² в Dramalj, Хорватия
Отель 350 м²
Dramalj, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
ДРАМАЛЬ – Отличный дом с апартаментами, всего в 130 метрах от моря!Мы предлагаем красивый и …
$783,401
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Отель 340 м² в Jadranovo, Хорватия
Отель 340 м²
Jadranovo, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
КРИКВЕНИЦА, ЯДРАНОВО – Просторный и функциональный дом с четырьмя отдельными жилыми единицам…
$1,13 млн
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Отель 630 м² в Цриквеница, Хорватия
Отель 630 м²
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 630 м²
Отличная инвестиционная недвижимость в Цриквенице - строящийся 5-звездочный бутик-отель! Зав…
$2,08 млн
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Отель 364 м² в Цриквеница, Хорватия
Отель 364 м²
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 364 м²
Замечательная туристическая недвижимость с 7 апартаментами в Ядраново, Цриквеница, с видом н…
$594,134
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Отель 5 000 м² в Selce, Хорватия
Отель 5 000 м²
Selce, Хорватия
Число комнат 60
Площадь 5 000 м²
Цриквеница, Сельце, отель в очень красивом месте, всего в 10 м от кристально-бирюзового моря…
$9,23 млн
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Типы недвижимости в Grad Crikvenica

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