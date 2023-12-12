Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Коммерческая
  4. Карловац

Коммерческая недвижимость в Карловац, Хорватия

1 объект найдено
Коммерческая с Ownership document в Карловац, Хорватия
Коммерческая с Ownership document
Карловац, Хорватия
Площадь 542 м²
€360,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти