  2. Хорватия
  3. Город Опатия
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Городе Опатии, Хорватия

отели
26
27 объектов найдено
Отель 840 м² в Город Опатия, Хорватия
Отель 840 м²
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 840 м²
Уникальная собственность в Мошченицкой Драге всего в 100 метрах от моря!Теперь доступна искл…
$4,08 млн
Отель 710 м² в Ika, Хорватия
Отель 710 м²
Ika, Хорватия
Количество спален 10
Площадь 710 м²
Вилла для туристического и делового использования, в 10 метрах от моря на Ривьере Опатия!Эта…
$4,72 млн
Отель 420 м² в Icici, Хорватия
Отель 420 м²
Icici, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 420 м²
Дом в Ичичи всего в 200 метрах от моря под ремонт. Общая площадь 420 кв.м. Земельный участок…
$1,75 млн
Отель 300 м² в Город Опатия, Хорватия
Отель 300 м²
Город Опатия, Хорватия
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 300 м²
Туристическая недвижимость с видом на море в Ловране! Общая площадь 390 м2, здание состоит и…
$1,15 млн
Отель 600 м² в Город Опатия, Хорватия
Отель 600 м²
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 600 м²
Просторный дом в Мошченице, Мощеничка Драга, с видом на море! Представляем вам отдельно сто…
$1,05 млн
Отель 390 м² в Veprinac, Хорватия
Отель 390 м²
Veprinac, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 390 м²
Апарт-дом с 6 квартирами на продажу в Вепринаце! Красивый вид из верхних квартир. Полностью …
$664,189
Отель 1 000 м² в Veprinac, Хорватия
Отель 1 000 м²
Veprinac, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 000 м²
Красивый пансион в стиле бутика с бассейном и захватывающим видом на море в Вепринаце над Оп…
$1,86 млн
Отель 170 м² в Город Опатия, Хорватия
Отель 170 м²
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Первый этаж с садом и прекрасным видом на море на продажу в Волоско всего в 300 метрах от мо…
Цена по запросу
Отель 1 205 м² в Город Опатия, Хорватия
Отель 1 205 м²
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 205 м²
Фантастическая туристическая недвижимость напротив песчаного пляжа на ривьере Опатии, всего …
Цена по запросу
Отель 700 м² в Город Опатия, Хорватия
Отель 700 м²
Город Опатия, Хорватия
Площадь 700 м²
Уникальная возможность в Ловране! Жилой дом 700м2 с бассейном + 6000м2 земли с проектом оздо…
$4,26 млн
Отель 370 м² в Город Опатия, Хорватия
Отель 370 м²
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 370 м²
Грандиозная вилла с несколькими квартирами в аренду в центре Опатии с потрясающим видом на м…
Цена по запросу
Отель 660 м² в Город Опатия, Хорватия
Отель 660 м²
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 660 м²
Недвижимость с большим потенциалом в Волоско (Тосине) на продажу с захватывающим видом на мо…
$1,20 млн
Отель 641 м² в Город Опатия, Хорватия
Отель 641 м²
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 641 м²
Предлагаем фантастическую виллу в центре Опатии. Вилла с чистой площадью 641 м2 состоит из ч…
$4,54 млн
Отель 3 000 м² в Город Опатия, Хорватия
Отель 3 000 м²
Город Опатия, Хорватия
Площадь 3 000 м²
Возможность рассрочки платежа в течение 2 лет - специальное предложение Продавца! Великолепн…
$12,00 млн
Отель 190 м² в Город Опатия, Хорватия
Отель 190 м²
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 190 м²
Идеально изолированный тихий гостевой дом из 6 квартир с бассейном в Moscenicka Draga! С вил…
$990,458
Отель 1 500 м² в Icici, Хорватия
Отель 1 500 м²
Icici, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 500 м²
Великолепный апарт-отель в Ичичи всего в 40 метрах от ACI-марины! Фантастический вид на море…
$8,62 млн
Отель 960 м² в Город Опатия, Хорватия
Отель 960 м²
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 960 м²
Продается апарт-дом в Ловране, Опатийская ривьера, в 300 метрах от моря! Он предлагает 6 ква…
$1,92 млн
Отель 1 000 м² в Veprinac, Хорватия
Отель 1 000 м²
Veprinac, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 000 м²
Многоквартирный дом в Вепринаце над Опатией с бассейном и видом на море вдали! Общая площадь…
$1,87 млн
Отель 482 м² в Город Опатия, Хорватия
Отель 482 м²
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 482 м²
Отличная инвестиция - отдельный дом всего в 80 метрах от моря в Ике, Опатийская ривьера - чу…
$1,46 млн
Отель 500 м² в Город Опатия, Хорватия
Отель 500 м²
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
Идеальный мини-отель или резиденция для пожилых в Хорватии в Опатии! Общая площадь 500 кв.м.…
Цена по запросу
Отель 505 м² в Город Опатия, Хорватия
Отель 505 м²
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 505 м²
Современная недвижимость с 5 квартирами в Опатии (Оприк) в оазисе спокойствия с пятью жилыми…
Цена по запросу
Отель 500 м² в Icici, Хорватия
Отель 500 м²
Icici, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 500 м²
Многоквартирный дом из 8 квартир с бассейном в Оприке над Опатией! Общая площадь 500 кв.м. З…
$1,58 млн
Отель 700 м² в Город Опатия, Хорватия
Отель 700 м²
Город Опатия, Хорватия
Площадь 700 м²
Многоквартирный дом 700 м2 с бассейном + 6000 м2 земли с проектом оздоровительного курорта н…
$4,31 млн
Отель 9 000 м² в Город Опатия, Хорватия
Отель 9 000 м²
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 35
Кол-во ванных комнат 35
Площадь 9 000 м²
Уникальный недавно построенный апарт-отель в Опатии всего в 500 метрах от пляжа! Великолепно…
$31,12 млн
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ в Veprinac, Хорватия
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ
Veprinac, Хорватия
Продаётся земля под застройку 22 вилл, выдано разрешение на строительство дорог и инфраструк…
Цена по запросу
Отель 1 000 м² в Veprinac, Хорватия
Отель 1 000 м²
Veprinac, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 1 000 м²
Цена снизилась с 1 660 000 евро до 1 400 000 евро! Роскошный гостевой дом над Опатией в Вепр…
$1,63 млн
НОВЫЙ ОТЕЛЬ В ХОРВАТИИ, ОПАТИЯ в Ika, Хорватия
НОВЫЙ ОТЕЛЬ В ХОРВАТИИ, ОПАТИЯ
Ika, Хорватия
Площадь 2 500 м²
Продаётся бутик-отель в районе Опатии, рядом с городским пляжем и городским рынком, к которо…
$9,76 млн
