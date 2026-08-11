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Коммерческая недвижимость в Омише, Хорватия

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отели
9
10 объектов найдено
Отель 317 м² в Омиш, Хорватия
Отель 317 м²
Омиш, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 317 м²
Продается полностью меблированный дом в очень привлекательном месте всего в 100 метрах от пл…
$1,09 млн
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Отель 368 м² в Омиш, Хорватия
Отель 368 м²
Омиш, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 368 м²
Апарт-дом на первой линии моря в районе Дуги Рат/Крило Есенице на ривьере Омиш с фантастичес…
$813,411
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Отель 183 м² в Писак, Хорватия
Отель 183 м²
Писак, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Отдельно стоящий дом на продажу в Омише, Писак, площадью примерно 183 м², расположенный на т…
$743,373
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TekceTekce
Отель 374 м² в Омиш, Хорватия
Отель 374 м²
Омиш, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 374 м²
Эксклюзивная инвестиционная возможность в престижном прибрежном районе Омиша, всего в 180 ме…
$1,94 млн
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Отель 364 м² в Омиш, Хорватия
Отель 364 м²
Омиш, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 364 м²
Трехквартирный дом с гаражом, террасами и фантастическим видом на море на ривьере Омиш - все…
$857,738
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Отель 1 036 м² в Омиш, Хорватия
Отель 1 036 м²
Омиш, Хорватия
Количество спален 18
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 036 м²
Роскошный апарт-хаус с 6 апартаментами и бассейном в тихом далматинском городке Дуги Рат, вс…
Цена по запросу
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Отель 700 м² в Омиш, Хорватия
Отель 700 м²
Омиш, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 700 м²
Суперсовременный роскошный 5-звездочный отель на продажу на ривьере Омиш! Расположен всего в…
Цена по запросу
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Отель 1 078 м² в Омиш, Хорватия
Отель 1 078 м²
Омиш, Хорватия
Количество спален 21
Кол-во ванных комнат 21
Площадь 1 078 м²
Пансион в прекрасном месте в небольшом туристическом городке всего в 4 км от центра Омиша. О…
$4,04 млн
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Отель 300 м² в Marusici, Хорватия
Отель 300 м²
Marusici, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 300 м²
В исключительном месте живописной деревни Марушичи на ривьере Омиш, эта очаровательная турис…
$854,307
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Коммерческое помещение 400 м² в Mimice, Хорватия
Коммерческое помещение 400 м²
Mimice, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
В небольшом туристическом городке Медичи на Омишской Ривьере находится деловой и жилой дом с…
$1,73 млн
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