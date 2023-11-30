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Коммерческая недвижимость в Grad Omis, Хорватия

1 объект найдено
Коммерческая 4 комнаты в Mimice, Хорватия
Коммерческая 4 комнаты
Mimice, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
В небольшом туристическом городке Медичи на Ривьере Омиш расположен деловой и жилой дом площ…
€1,50 млн
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