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Коммерческая недвижимость в Самоборе, Хорватия

3 объекта найдено
Инвестиционная в Самобор, Хорватия
Инвестиционная
Самобор, Хорватия
I26547 Stara Karlovačka
$393,040
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Офис 93 м² в Самобор, Хорватия
Офис 93 м²
Самобор, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 93 м²
www.biliskov.com  ID: 13744 Самобор, Центр Коммерческое помещение 92,77 м2 на первом этаже…
$249,071
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Коммерческое помещение 680 м² в Самобор, Хорватия
Коммерческое помещение 680 м²
Самобор, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 680 м²
www.biliskov.com  ID: 13805 Самобор Коммерческое здание площадью 680 м2 на 4 этажах, на уч…
$1,87 млн
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