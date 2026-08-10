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Коммерческая недвижимость в Городе Загребе, Хорватия

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108 объектов найдено
Отель в Город Загреб, Хорватия
Отель
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 62
Кол-во ванных комнат 62
Изначально расположенный в великолепном дворце, который был тщательно преобразован в 5-звезд…
$39,87 млн
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Отель 194 м² в Город Загреб, Хорватия
Отель 194 м²
Город Загреб, Хорватия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Хостел в центре Загреба на продажу представляет собой отличную возможность для инвесторов, и…
$1,11 млн
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Отель 400 м² в Город Загреб, Хорватия
Отель 400 м²
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 12
Площадь 400 м²
Престижный хостел в отличном месте в Загребе! Загреб, столица Хорватии, является не только к…
$1,71 млн
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TekceTekce
Магазин 27 м² в Город Загреб, Хорватия
Магазин 27 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Загреб, Британская площадь Недавно отремонтированное однокомнатное офисное помещение площад…
$143,030
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Коммерческое помещение 166 м² в Город Загреб, Хорватия
Коммерческое помещение 166 м²
Город Загреб, Хорватия
Площадь 166 м²
I26930 Jakova Gotovca
$226,967
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Склад 1 100 м² в Город Загреб, Хорватия
Склад 1 100 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 100 м²
www.biliskov.com  ID: 13946 Янкомир, Самоборская улица Продается коммерческое здание - быс…
$1,73 млн
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Коммерческое помещение 150 м² в Город Загреб, Хорватия
Коммерческое помещение 150 м²
Город Загреб, Хорватия
Площадь 150 м²
I22418
$453,933
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Ресторан, кафе 334 м² в Город Загреб, Хорватия
Ресторан, кафе 334 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 12
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 334 м²
Илица, возле Франкопанской улицы Бизнес-пространство - Ресторан, площадью 333,80 м2 на перв…
$842,033
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Офис 484 м² в Город Загреб, Хорватия
Офис 484 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 10
Площадь 484 м²
www.biliskov.com ID: 14846Трешневка, Нова ЦестаПродажа представительского офисного помещения…
$1,67 млн
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Коммерческое помещение 42 м² в Город Загреб, Хорватия
Коммерческое помещение 42 м²
Город Загреб, Хорватия
Площадь 42 м²
I28872 Trg Ante Starčevića
$221,432
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Коммерческое помещение 16 м² в Город Загреб, Хорватия
Коммерческое помещение 16 м²
Город Загреб, Хорватия
Площадь 16 м²
I28908 Ribnička
$26,573
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Инвестиционная в Город Загреб, Хорватия
Инвестиционная
Город Загреб, Хорватия
ZAGREB, PANTOVČAK, INVESTMENT OPPORTUNITY IN A TOP LOCATION A house for sale in Rohbau condi…
Цена по запросу
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Инвестиционная в Город Загреб, Хорватия
Инвестиционная
Город Загреб, Хорватия
I25326 Trsje
$930,009
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Коммерческое помещение 316 м² в Город Загреб, Хорватия
Коммерческое помещение 316 м²
Город Загреб, Хорватия
Площадь 316 м²
I25948 Ilica kod Cvjetnog trga
$830,365
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Инвестиционная в Город Загреб, Хорватия
Инвестиционная
Город Загреб, Хорватия
I28075 Pantovčak
$939,973
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Инвестиционная в Город Загреб, Хорватия
Инвестиционная
Город Загреб, Хорватия
I27149 Mariborska
$199,288
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Коммерческое помещение 139 м² в Lucko, Хорватия
Коммерческое помещение 139 м²
Lucko, Хорватия
Площадь 139 м²
I27737 Ivice Drmića
$359,825
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Коммерческое помещение 17 м² в Город Загреб, Хорватия
Коммерческое помещение 17 м²
Город Загреб, Хорватия
Площадь 17 м²
I29292 Maksimirsko naselje
$27,679
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Коммерческое помещение 142 м² в Город Загреб, Хорватия
Коммерческое помещение 142 м²
Город Загреб, Хорватия
Площадь 142 м²
SALES, BUSINESS SPACE, CENTER Commercial premises for sale in a residential and commercial b…
$938,407
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Инвестиционная в Lucko, Хорватия
Инвестиционная
Lucko, Хорватия
ZAGREB SOUTH, A BUSINESS HOTEL **** IN AN EXCELLENT LOCATIONThe hotel has 71 keys, a restaur…
$9,96 млн
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Коммерческое помещение 4 270 м² в Город Загреб, Хорватия
Коммерческое помещение 4 270 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 20
Площадь 4 270 м²
www.biliskov.com ID 14428Зитняк, проспект Славонский.Отдельностоящее офисное здание, новое с…
$5,76 млн
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Коммерческое помещение 75 м² в Город Загреб, Хорватия
Коммерческое помещение 75 м²
Город Загреб, Хорватия
Площадь 75 м²
I23610 Trešnjevka
$265,718
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Коммерческое помещение 140 м² в Город Загреб, Хорватия
Коммерческое помещение 140 м²
Город Загреб, Хорватия
Площадь 140 м²
I28477 Rudeška cesta
$885,723
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Коммерческое помещение 600 м² в Город Загреб, Хорватия
Коммерческое помещение 600 м²
Город Загреб, Хорватия
Площадь 600 м²
I29143 Centar
Цена по запросу
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Офис 29 м² в Adamovec, Хорватия
Офис 29 м²
Adamovec, Хорватия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Загреб, Сесвете Превосходно расположенное офисное помещение площадью 29 м2 на 1-м этаже дел…
$97,016
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Инвестиционная в Lucko, Хорватия
Инвестиционная
Lucko, Хорватия
I22073 Benkovačka cesta
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 64 м² в Город Загреб, Хорватия
Коммерческое помещение 64 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 64 м²
www.biliskov.com Идентификатор: 14969-1Загреб, испанскийПрекрасно оформленное торговое помещ…
$311,437
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Коммерческое помещение 139 м² в Adamovec, Хорватия
Коммерческое помещение 139 м²
Adamovec, Хорватия
Площадь 139 м²
I25002 Dumovečki lug
$138,394
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Офис 305 м² в Город Загреб, Хорватия
Офис 305 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 10
Площадь 305 м²
ww.biliskov.com ID: 14649Трешневка, рядом с рынкомКоммерческое помещение общей площадью 305 …
$911,242
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Магазин 100 м² в Город Загреб, Хорватия
Магазин 100 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 100 м²
Дони Град, возле парка Кнежево.Роскошно оборудованное офисное помещение площадью 100 м2 в по…
$305,670
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