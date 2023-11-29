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Коммерческая недвижимость в Город Загреб, Хорватия

5 объектов найдено
Магазин 3 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Магазин 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 300 м²
www.biliskov.com  ID: 13632 Дони град, Тушканова Коммерческое помещение 300м2 на первом эт…
€1,50 млн
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Офис 9 комнат в Город Загреб, Хорватия
Офис 9 комнат
Город Загреб, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 213 м²
www.biliskov.com ID: 13447 Загреб, Радничка Честа Коммерческое помещение, офис по адресу 7…
€2,70 млн
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Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus в Lucko, Хорватия
Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus
Lucko, Хорватия
Площадь 1 586 м²
I25034 Грастовичка улица
€3,60 млн
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Ресторан, кафе 1 комната в Город Загреб, Хорватия
Ресторан, кафе 1 комната
Город Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 15 м²
Дони Град, Влашка/Иблерова площадь, известный ресторан Полностью оборудованный ресторан NKP…
€200,000
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Склад 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Склад 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
Нижний город, недалеко от площади жертв фашизма Деловое помещение площадью 132м2, расположе…
€480,000
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