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Коммерческая недвижимость в Задаре, Хорватия

отели
18
20 объектов найдено
Отель 1 299 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 1 299 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 1 299 м²
Роскошный 4-звездочный отель в лучшем месте Задара, всего в 800 метрах от прекрасных пляжей.…
$11,52 млн
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Отель в Grad Zadar, Хорватия
Отель
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 75
Кол-во ванных комнат 75
Исключительный новый отель на 75 номеров в районе Задара, всего в 400 метрах от чудесного пл…
$18,44 млн
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Отель 258 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 258 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 258 м²
Многоквартирный дом с просторным садом в районе Задара, всего в 80 метрах от моря. Общая пло…
$743,330
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 1 200 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 1 200 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 24
Кол-во ванных комнат 24
Площадь 1 200 м²
Прекрасный отель в одном из самых популярных районов Задара - в Борике!Прекрасный вид на мор…
$3,27 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 375 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 375 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 6
Площадь 375 м²
Уникальная туристическая собственность на первой линии в районе Задара - отель с рестораном!…
$1,82 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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СЕМЕЙНЫЙ ОТЕЛЬ ДИКЛО, ХОРВАТИЯ в Grad Zadar, Хорватия
СЕМЕЙНЫЙ ОТЕЛЬ ДИКЛО, ХОРВАТИЯ
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 8
Площадь 603 м²
Количество этажей 2
Продается небольшой семейный отель, который приносит исключительный доход и достигает хороши…
$1,49 млн
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Отель в Grad Zadar, Хорватия
Отель
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 7
Красивый апарт-отель в исключительном месте, на первом ряду от моря, в тихой части города За…
$2,13 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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АПАРТАМЕНТЫ НА БЕРЕГУ МОРЯ, ХОРВАТИЯ. в Grad Zadar, Хорватия
АПАРТАМЕНТЫ НА БЕРЕГУ МОРЯ, ХОРВАТИЯ.
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 182 м²
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Утилиты: Водоснабжение, Электричество, Гидротехнические сооруже…
$1,42 млн
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Отель 566 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 566 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 566 м²
Апарт-дом с прекрасным видом и открытым бассейном в районе пляжа Дикло недалеко от Задара! Н…
Цена по запросу
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Отель 1 880 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 1 880 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 27
Кол-во ванных комнат 27
Площадь 1 880 м²
Апарт-отель на берегу моря недалеко от Новальи и в нескольких минутах от самых красивых пляж…
$6,13 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель 651 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 651 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 651 м²
Этот жилой дом с 7 апартаментами и потенциальным рестораном, расположенный в исключительном …
$2,30 млн
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Коммерческое помещение 50 м² в Grad Zadar, Хорватия
Коммерческое помещение 50 м²
Grad Zadar, Хорватия
Площадь 50 м²
ID CODE: 25Анна Вулета.Лицензионный агентМафия: www.adriatic.estate
$63,905
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Отель 1 648 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 1 648 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 25
Площадь 1 648 м²
Уникальный новый курорт всего в 50 метрах от моря, состоящий из 6 вилл и 6 апартаментов в пе…
$5,76 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Отель в Grad Zadar, Хорватия
Отель
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 69
Кол-во ванных комнат 69
Продается очаровательный средиземноморский лагерь, расположенный в живописном городке недале…
Цена по запросу
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ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС в Grad Zadar, Хорватия
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 30
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 3
Отель расположен в привлекательном месте недалеко от моря, в элитной части города Задар. В …
$5,70 млн
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Коммерческое помещение 1 783 м² в Grad Zadar, Хорватия
Коммерческое помещение 1 783 м²
Grad Zadar, Хорватия
Площадь 1 783 м²
Multipurpose business space in an excellent traffic location with parking, Zadar At an excel…
$2,76 млн
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Отель в Grad Zadar, Хорватия
Отель
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Этот просторный жилой дом расположен в известном элитном туристическом районе Дикло, Задар, …
$1,96 млн
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Отель 350 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 350 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Продается роскошная гостевая вилла из 3 апартаментов в престижном месте на острове Вир (райо…
$1,05 млн
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Отель 343 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 343 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
В окрестностях Задара, на расстоянии 600 метров от моря, мы рады предложить многоквартирный …
$1,50 млн
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Отель 2 200 м² в Grad Zadar, Хорватия
Отель 2 200 м²
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 35
Кол-во ванных комнат 35
Площадь 2 200 м²
Суператрактивный семейный отель на первой линии к морю рядом с маленьким городом Поседарье н…
$4,11 млн
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