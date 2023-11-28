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Коммерческая недвижимость в Grad Sibenik, Хорватия

Шибеник
6
6 объектов найдено
ИНВЕСТИЦИЯ ОТЕЛЬ В ШИБЕНИК, ХОРВАТИЯ в Шибеник, Хорватия
ИНВЕСТИЦИЯ ОТЕЛЬ В ШИБЕНИК, ХОРВАТИЯ
Шибеник, Хорватия
Комнаты 15
Площадь 812 м²
Количество этажей 2
Продаётся роскошный отель в самом сердце Шибеника, с очень высокой туристической привлекател…
€2,95 млн
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Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867 info@velesdar.eu
Инвестиционная 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Шибеник, Хорватия
Инвестиционная 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Шибеник, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ И ВЕЛИКОЛЕПНЫМ САДОМ, ШИБЕНИК, ХОРВАТИЯ Современный дом г…
€560,000
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867 info@velesdar.eu
Инвестиционная 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Шибеник, Хорватия
Инвестиционная 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Шибеник, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДОМ В ШИБЕНИКЕ, ХОРВАТИЯ: 150 М2 РОСКОШИ ВСЕГО В 80 М ОТ МОРЯ Просторный дом…
€420,000
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867 info@velesdar.eu
Коммерческая с Ownership document, с Adapted for people with disabilities, с Front Window в Шибеник, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с Adapted for people with disabilities, с Front Window
Шибеник, Хорватия
Площадь 224 м²
€330,000
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Ресторан, кафе 7 комнат с мебелью, с бытовой техникой, с парковка в Шибеник, Хорватия
Ресторан, кафе 7 комнат с мебелью, с бытовой техникой, с парковка
Шибеник, Хорватия
Комнаты 7
Продается коммерческая недвижимость, расположенная в первом ряду от моря всего в нескольких …
€1,80 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Другое 5 комнат с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка в Шибеник, Хорватия
Другое 5 комнат с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Шибеник, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
ЭКСКЛУЖИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА! Продам к заниэ, распоженноэ в пригороде Шибеника, всего в нес…
€1,35 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Realting.com
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