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Коммерческая недвижимость в Водице, Хорватия

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4 объекта найдено
Отель 850 м² в Водице, Хорватия
Отель 850 м²
Водице, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 850 м²
Замечательная туристическая недвижимость в супер-популярном туристическом месте Водице! Зда…
$1,44 млн
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Коммерческое помещение 1 155 м² в Водице, Хорватия
Коммерческое помещение 1 155 м²
Водице, Хорватия
Число комнат 39
Площадь 1 155 м²
Водице, два отдельно стоящих многоквартирных дома недалеко от моря. Два отдельно стоящих мно…
$2,60 млн
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Инвестиционная в Водице, Хорватия
Инвестиционная
Водице, Хорватия
I27716 Zatonska
$310,003
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Инвестиционная в Водице, Хорватия
Инвестиционная
Водице, Хорватия
Dalmatia, Sibenik area, 29 key *** hotel near beachHotel Nikola is situated 300m from the pe…
$2,93 млн
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