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Коммерческая недвижимость в Умаг, Хорватия

1 объект найдено
Ресторан, кафе с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Умаг, Хорватия
Ресторан, кафе с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Умаг, Хорватия
Площадь 515 м²
The restaurant is located on the ground floor of building A in the apartment complex in Umag…
€1,24 млн
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