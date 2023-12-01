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Коммерческая недвижимость в Южная Корея

3 объекта найдено
Коммерческая в Южная Корея
Коммерческая
Южная Корея
Площадь 33 м²
Объект расположен в Йонине, Южная Корея, Провинция Кёнггидо, Примерно в 40 километрах к югу …
€4,569
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Коммерческая с South Korea land в Siheung-si, Южная Корея
Коммерческая с South Korea land
Siheung-si, Южная Корея
Площадь 600 м²
В 2020 году году в городе Сихын открым огромный серфинг - Центр Волновой парк. Инфраструктур…
€91,729
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Коммерческая в Южная Корея
Коммерческая
Южная Корея
Объект расположен в Йонине, Южная Корея, Провинция Кёнггидо, Примерно в 40 километрах к югу …
€115,579
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