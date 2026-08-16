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Коммерческая недвижимость в Доминиканской Республике

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Samana
21
Las Terrenas
20
24 объекта найдено
🌊 Established Kitesurf School for Sale - 18 Years of Success - Las Terrenas, Dominican Republic в Las Terrenas, Доминиканская Республика
🌊 Established Kitesurf School for Sale - 18 Years of Success - Las Terrenas, Dominican Republic
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Цена: $170 000Редкая возможность приобрести хорошо зарекомендовавшую себя школу кайтсерфинга…
$170,000
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🌴 Profitable Boutique Bed & Breakfast for Sale - Las Terrenas, Dominican Republic в Las Terrenas, Доминиканская Республика
🌴 Profitable Boutique Bed & Breakfast for Sale - Las Terrenas, Dominican Republic
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Площадь 1 663 м²
🌴 Выгодная бутик-кровать и завтрак на продажу - Лас-Терренас, Доминиканская РеспубликаСтоимо…
$550,000
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🌴 Charming Boutique Bed & Breakfast with Private Villa – Central Las Terrenas в Las Terrenas, Доминиканская Республика
🌴 Charming Boutique Bed & Breakfast with Private Villa – Central Las Terrenas
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Откройте для себя уникальную инвестиционную возможность в самом сердце Лас-Терренас: очарова…
$480,000
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Отель в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Отель
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Discover an opportunity unique opportunity to acquire a magnificent Bed & Breakfastideallylo…
$650,000
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Отель 1 900 м² в Las Galeras, Доминиканская Республика
Отель 1 900 м²
Las Galeras, Доминиканская Республика
Площадь 1 900 м²
Откройте для себя редкую возможность приобрести красивую кровать и завтрак в самом сердце Ла…
$550,000
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🥐 Established Bakery & Pastry Business for Sale - Prime Location in Las Terrenas в Las Terrenas, Доминиканская Республика
🥐 Established Bakery & Pastry Business for Sale - Prime Location in Las Terrenas
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Площадь 805 м²
Цена: 890 000 долларов США (некоторые документы указывают на 990 000 долларов США - цена дол…
$890,000
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TekceTekce
🌴 Exceptional Beachfront Hotel & Restaurant for Sale – Playa Ballenas, Las Terrenas в Las Terrenas, Доминиканская Республика
🌴 Exceptional Beachfront Hotel & Restaurant for Sale – Playa Ballenas, Las Terrenas
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Площадь 2 000 м²
Цена: 3 100 000 долларов США - Бизнес и недвижимостьРедкая и престижная возможность приобрес…
$3,10 млн
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🌴 Charming Eco-Lodge Bed & Breakfast - Prime Location Playa Ballenas, Las Terrena в Las Terrenas, Доминиканская Республика
🌴 Charming Eco-Lodge Bed & Breakfast - Prime Location Playa Ballenas, Las Terrena
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 120 м²
Откройте для себя уникальную возможность приобрести красиво оформленный бутик эко-ложа Bed &…
$950,000
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🌴 Charming Boutique Bed & Breakfast Near the Beach - Playa Popy, Las Terrenas в Las Terrenas, Доминиканская Республика
🌴 Charming Boutique Bed & Breakfast Near the Beach - Playa Popy, Las Terrenas
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Площадь 1 654 м²
Цена: $850 000Откройте для себя уникальную возможность приобрести мирный и прибыльный бутик …
$850,000
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🌴 Caribbean Hotel Residence – Only 90m from the Beach – Playa Ballenas, Las Terrenas в Las Terrenas, Доминиканская Республика
🌴 Caribbean Hotel Residence – Only 90m from the Beach – Playa Ballenas, Las Terrenas
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Площадь 1 000 м²
Откройте для себя эту очаровательную резиденцию в карибском стиле, идеально расположенную вс…
$1,15 млн
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🌴 Elegant Beachside SPA Business for Sale - Playa Popy, Las Terrenas, Dominican Republic в Las Terrenas, Доминиканская Республика
🌴 Elegant Beachside SPA Business for Sale - Playa Popy, Las Terrenas, Dominican Republic
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Площадь 121 м²
Цена: 160 000 долларов США - Полностью оборудованная возможность под ключОткройте для себя и…
$160,000
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🌴 Modern Boutique Bed & Breakfast – 250m from the Beach – Playa Popy, Las Terrenas в Las Terrenas, Доминиканская Республика
🌴 Modern Boutique Bed & Breakfast – 250m from the Beach – Playa Popy, Las Terrenas
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Площадь 350 м²
Откройте для себя этот исключительный бутик под ключ Bed & Breakfast, идеально расположенный…
$750,000
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🌴 Caribbean Villa with Multiple Bungalows & Pool – Ideal Bed & Breakfast – Las Terrenas в Las Terrenas, Доминиканская Республика
🌴 Caribbean Villa with Multiple Bungalows & Pool – Ideal Bed & Breakfast – Las Terrenas
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 800 м²
Откройте для себя эту очаровательную недвижимость в карибском стиле, расположенную в пышной …
$420,000
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🌿 Luxury Eco-Lodge with Panoramic Ocean Views - Cosón, Las Terrenas в Las Terrenas, Доминиканская Республика
🌿 Luxury Eco-Lodge with Panoramic Ocean Views - Cosón, Las Terrenas
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Площадь 16 250 м²
Стоимость: 1 250 000 долларов США - Недвижимость и бизнес (Стены и бизнес)Исключительная воз…
$1,25 млн
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🌴 Exceptional Caribbean Hotel Estate – 80m from the Beach – Playa Popy, Las Terrenas в Las Terrenas, Доминиканская Республика
🌴 Exceptional Caribbean Hotel Estate – 80m from the Beach – Playa Popy, Las Terrenas
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Откройте для себя редкую возможность приобрести исключительный отель в карибском стиле, расп…
$1,85 млн
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💼 High-Yield Apartment Building with Immediate Rental Income – Playa Bonita, Las Terrenas в Las Terrenas, Доминиканская Республика
💼 High-Yield Apartment Building with Immediate Rental Income – Playa Bonita, Las Terrenas
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Площадь 800 м²
Откройте для себя исключительную инвестиционную возможность в Лас-Терренас: полностью функци…
$820,000
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Коммерческое помещение 57 м² в Доминиканская Республика
Коммерческое помещение 57 м²
Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
70 Locals for sale in Bella Vista  Available from 57m2 …
$183,500
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Коммерческое помещение 40 м² в Доминиканская Республика
Коммерческое помещение 40 м²
Доминиканская Республика
Площадь 40 м²
General: ▪11 levels for offices from 44 to 474 M2. ▪Approx. 122 parking spaces, being the fi…
$138,600
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🌴 Boutique Hotel Just Steps from the Beach - Playa Popy, Las Terrenas в Las Terrenas, Доминиканская Республика
🌴 Boutique Hotel Just Steps from the Beach - Playa Popy, Las Terrenas
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Площадь 1 449 м²
Представьте себе процветающий бутик-отель всего в 30 метрах от белых песков Плайя Попи, одно…
$1,80 млн
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Коммерческое помещение 43 м² в Доминиканская Республика
Коммерческое помещение 43 м²
Доминиканская Республика
Площадь 43 м²
Level Business Center – Where Business Reaches New Heights Strategically located on the pres…
$183,303
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🌴 Magnificent Boutique Hotel for Sale - Las Terrenas Centre в Las Terrenas, Доминиканская Республика
🌴 Magnificent Boutique Hotel for Sale - Las Terrenas Centre
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Площадь 3 200 м²
Стоимость: 900 000 долларов США - Недвижимость и бизнес (Стены и бизнес)Исключительная возмо…
$900,000
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🌿 Eco-Lodge & Wellness Retreat in 11,500 m² Tropical Park – Las Terrenas в Las Terrenas, Доминиканская Республика
🌿 Eco-Lodge & Wellness Retreat in 11,500 m² Tropical Park – Las Terrenas
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Площадь 860 м²
Откройте для себя уникальную возможность приобрести полностью функционирующий экологический …
$1,30 млн
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🍸 Thriving Bar for Sale - Prime Location in Las Terrenas Centre в Las Terrenas, Доминиканская Республика
🍸 Thriving Bar for Sale - Prime Location in Las Terrenas Centre
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Площадь 100 м²
Цена: $130 000Ежемесячная аренда: $ 800Прекрасная возможность приобрести устоявшийся и прибы…
$130,000
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Отель в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Отель
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Относитесь к реальной перемене в жизни, став обладателем этого великолепного образа жизни. Р…
$530,000
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