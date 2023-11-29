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Коммерческая недвижимость в Доминикане

Distrito Nacional
3
La Altagracia
3
Игуэй
3
Санто-Доминго
3
11 объектов найдено
Коммерческая в Zona Colonial, Доминиканская Республика
Коммерческая
Zona Colonial, Доминиканская Республика
Площадь 21 002 м²
€25,440
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Коммерческая в Доминиканская Республика
Коммерческая
Доминиканская Республика
Площадь 77 м²
€198,981
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Коммерческая с ресепшеном, с escaleras, с lobby в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Коммерческая с ресепшеном, с escaleras, с lobby
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Площадь 40 м²
€125,930
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Коммерческая 1 спальня в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Коммерческая 1 спальня
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€56,669
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Ресторан, кафе в Cabarete, Доминиканская Республика
Ресторан, кафе
Cabarete, Доминиканская Республика
Площадь 4 000 м²
Этаж 2/1
Возможность один раз в жизни. Коммерческая площадь в полном объеме, с огромным супермаркетом…
€9,99 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Коммерческая в Игуэй, Доминиканская Республика
Коммерческая
Игуэй, Доминиканская Республика
Площадь 2 000 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,27 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Производство в Gaspar Hernandez, Доминиканская Республика
Производство
Gaspar Hernandez, Доминиканская Республика
Площадь 4 340 000 м²
Этаж 1/1
Крупнейший бизнес по экспорту какао в Доминиканской Республике выставлен на продажу и ищет м…
€16,35 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Отель в Сосуа, Доминиканская Республика
Отель
Сосуа, Доминиканская Республика
Площадь 1 900 м²
Этаж 2/2
12 люкс-отель на продажу на пляже, новое здание, построенное всего 3 года назад, уютное мест…
€1,36 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Коммерческая в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Коммерческая
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Площадь 30 000 м²
Этаж 1/2
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€13,63 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Коммерческая с Spalni в Игуэй, Доминиканская Республика
Коммерческая с Spalni
Игуэй, Доминиканская Республика
Площадь 1 000 м²
Этаж 2/2
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€999,446
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Отель с Spalni в Игуэй, Доминиканская Республика
Отель с Spalni
Игуэй, Доминиканская Республика
Площадь 1 223 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,18 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
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