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Коммерческая недвижимость в Словении

Upravna Enota Ljubljana
21
Любляна
19
Марибор
5
Upravna Enota Domzale
3
Домжале
3
Кочевье
3
50 объектов найдено
ИНВЕСТИЦИЯ В ЛЮБЛЯНЕ, СЛОВЕНИЯ! КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ в Upravna Enota Ljubljana, Словения
ИНВЕСТИЦИЯ В ЛЮБЛЯНЕ, СЛОВЕНИЯ! КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Представляем возможность заработать 5,5 млн €, уникальный инвестиционный проект в Любляне – …
€9,39 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867 info@velesdar.eu
ИНВЕСТИЦИЯ ПРОЕКТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ В СЛОВЕНИИ в Upravna Enota Ljubljana, Словения
ИНВЕСТИЦИЯ ПРОЕКТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ В СЛОВЕНИИ
Upravna Enota Ljubljana, Словения
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ В СЛОВЕНИИ. КАК ЭТО РАБОТАЕТ? ЧТО ПОЛУЧАЕТ ИНВЕСТОР? …
Цена по запросу
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867 info@velesdar.eu
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ОЛИМИЯ, СЛОВЕНИЯ. в Подчетртек, Словения
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ОЛИМИЯ, СЛОВЕНИЯ.
Подчетртек, Словения
УЧАСТОК ЗЕМЛИ ПОД ЗАСТРОЙКУ В ЭЛИТНОМ МЕСТЕ ТЕРМ ОЛИМИЯ 71 859 М2 С ЗАХВАТЫВАЮЩИМ ВИДОМ НА О…
€200,000
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867 info@velesdar.eu
ИНВЕСТИЦИЯ В ОТЕЛЬ НА ОЗЕРЕ БЛЕД, СЛОВЕНИЯ. в Блед, Словения
ИНВЕСТИЦИЯ В ОТЕЛЬ НА ОЗЕРЕ БЛЕД, СЛОВЕНИЯ.
Блед, Словения
Продаётся участок с фермерским домом и дополнительной постройкой в ​​отличном месте на Бледе…
€450,000
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867 info@velesdar.eu
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ В СЛОВЕНИИ в Upravna Enota Ljubljana, Словения
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ В СЛОВЕНИИ
Upravna Enota Ljubljana, Словения
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ В СЛОВЕНИИ. КАК ЭТО РАБОТАЕТ? ЧТО ПОЛУЧАЕТ ИНВЕСТОР? …
Цена по запросу
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867 info@velesdar.eu
Business premises in the business part of the center of Ljubljana в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Business premises in the business part of the center of Ljubljana
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 1 027 м²
Количество этажей 6
We are selling business premises in the business part of the center of Ljubljana, in a neat …
€2,15 млн
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Офис в Словения
Офис
Словения
Площадь 1 024 м²
Коммерческая недвижимость в центре Любляны.…
€2,15 млн
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Офис в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 43 м²
Этаж 4/4
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€107,325
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Офис в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 95 м²
Этаж 1/4
 Коммерческая недвижимость в одном из прест…
€210,000
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Магазин в Домжале, Словения
Магазин
Домжале, Словения
Площадь 1 048 м²
Количество этажей 2
Коммерческая недвижимость в элитном пригоро…
€1,75 млн
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Коммерческая в Камник, Словения
Коммерческая
Камник, Словения
Площадь 6 479 м²
Торговый продуктовый центр в одном из ближа…
€5,20 млн
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Офис в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 94 м²
Этаж 4/4
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€196,896
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Отель в Кобарид, Словения
Отель
Кобарид, Словения
Площадь 392 м²
ОТЕЛЬ / ДОМ ОТДЫХА / ТРЕЙЛ-ЦЕНТР Туристич…
€890,000
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Магазин в Ново-Место, Словения
Магазин
Ново-Место, Словения
Площадь 2 002 м²
Количество этажей 1
Торговый продуктовый центр в одном из крупн…
€3,60 млн
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Коммерческая в Словения
Коммерческая
Словения
Площадь 1 949 м²
Инвестиционное предложение! Здание  в Любля…
€3,90 млн
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Офис в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 89 м²
Этаж 4/4
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€186,165
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Офис в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 81 м²
Этаж 1/4
 Коммерческая недвижимость в одном из прест…
€180,000
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Офис в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 140 м²
Этаж 4/4
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€294,063
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Офис в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 133 м²
Этаж 4/4
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€278,880
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Коммерческая в Птуй, Словения
Коммерческая
Птуй, Словения
Площадь 1 329 м²
Торговый центр регионального значения. Сдан…
€2,75 млн
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Офис в Марибор, Словения
Офис
Марибор, Словения
Количество этажей 4
Красивый Таунхаус на продажу в Мариборе с Потрясающим Садом, Видом на Кальварию, 3 Этажа, и …
€1,18 млн
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Ресторан, кафе в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Ресторан, кафе
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 150 м²
Ресторан в одном из престижных бизнес -цент…
€320,000
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Коммерческая в Кочевье, Словения
Коммерческая
Кочевье, Словения
Площадь 1 261 м²
Торговая площадь, сданная в аренду. YIELD 7…
€1,66 млн
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Отель в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Отель
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Площадь 441 м²
Дом с семью апартаментами и прекрасным видо…
€2,15 млн
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Отель 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Копер, Словения
Отель 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Копер, Словения
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 677 м²
Количество этажей 2
На границе Словенского побережья и Италии продается изысканный действующий 4-х звездочный бу…
€2,55 млн
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Коммерческая в Марибор, Словения
Коммерческая
Марибор, Словения
Площадь 554 м²
Количество этажей 3
Инвестиционное предложение в Любляне. Мини-…
€3,15 млн
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Отель в Марибор, Словения
Отель
Марибор, Словения
Площадь 554 м²
Количество этажей 3
Инвестиционное предложение в Любляне. Мини-…
€3,15 млн
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Коммерческая в Нова-Горица, Словения
Коммерческая
Нова-Горица, Словения
Площадь 1 069 м²
Торговый центр полностью сдан в аренду. YIE…
€2,65 млн
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Коммерческая в Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Коммерческая
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
Площадь 576 м²
Коммерческая недвижимость на побережье.  К…
€1,50 млн
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Офис в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 177 м²
Этаж 1/4
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€390,000
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