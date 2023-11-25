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Словения
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Коммерческая недвижимость в Словении
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ИНВЕСТИЦИЯ В ЛЮБЛЯНЕ, СЛОВЕНИЯ! КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Представляем возможность заработать 5,5 млн €, уникальный инвестиционный проект в Любляне – …
€9,39 млн
1
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867
info@velesdar.eu
ИНВЕСТИЦИЯ ПРОЕКТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ В СЛОВЕНИИ
Upravna Enota Ljubljana, Словения
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ В СЛОВЕНИИ. КАК ЭТО РАБОТАЕТ? ЧТО ПОЛУЧАЕТ ИНВЕСТОР? …
Цена по запросу
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Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867
info@velesdar.eu
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ОЛИМИЯ, СЛОВЕНИЯ.
Подчетртек, Словения
УЧАСТОК ЗЕМЛИ ПОД ЗАСТРОЙКУ В ЭЛИТНОМ МЕСТЕ ТЕРМ ОЛИМИЯ 71 859 М2 С ЗАХВАТЫВАЮЩИМ ВИДОМ НА О…
€200,000
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Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867
info@velesdar.eu
ИНВЕСТИЦИЯ В ОТЕЛЬ НА ОЗЕРЕ БЛЕД, СЛОВЕНИЯ.
Блед, Словения
Продаётся участок с фермерским домом и дополнительной постройкой в отличном месте на Бледе…
€450,000
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Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867
info@velesdar.eu
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ В СЛОВЕНИИ
Upravna Enota Ljubljana, Словения
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ В СЛОВЕНИИ. КАК ЭТО РАБОТАЕТ? ЧТО ПОЛУЧАЕТ ИНВЕСТОР? …
Цена по запросу
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Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867
info@velesdar.eu
Business premises in the business part of the center of Ljubljana
Upravna Enota Ljubljana, Словения
1 027 м²
6
We are selling business premises in the business part of the center of Ljubljana, in a neat …
€2,15 млн
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Офис
Словения
1 024 м²
Коммерческая недвижимость в центре Любляны.…
€2,15 млн
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Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
43 м²
4/4
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€107,325
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Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
95 м²
1/4
Коммерческая недвижимость в одном из прест…
€210,000
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Магазин
Домжале, Словения
1 048 м²
2
Коммерческая недвижимость в элитном пригоро…
€1,75 млн
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Коммерческая
Камник, Словения
6 479 м²
Торговый продуктовый центр в одном из ближа…
€5,20 млн
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Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
94 м²
4/4
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€196,896
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Отель
Кобарид, Словения
392 м²
ОТЕЛЬ / ДОМ ОТДЫХА / ТРЕЙЛ-ЦЕНТР Туристич…
€890,000
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Магазин
Ново-Место, Словения
2 002 м²
1
Торговый продуктовый центр в одном из крупн…
€3,60 млн
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Коммерческая
Словения
1 949 м²
Инвестиционное предложение! Здание в Любля…
€3,90 млн
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Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
89 м²
4/4
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€186,165
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Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
81 м²
1/4
Коммерческая недвижимость в одном из прест…
€180,000
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Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
140 м²
4/4
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€294,063
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Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
133 м²
4/4
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€278,880
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Коммерческая
Птуй, Словения
1 329 м²
Торговый центр регионального значения. Сдан…
€2,75 млн
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Офис
Марибор, Словения
4
Красивый Таунхаус на продажу в Мариборе с Потрясающим Садом, Видом на Кальварию, 3 Этажа, и …
€1,18 млн
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Ресторан, кафе
Upravna Enota Ljubljana, Словения
150 м²
Ресторан в одном из престижных бизнес -цент…
€320,000
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Коммерческая
Кочевье, Словения
1 261 м²
Торговая площадь, сданная в аренду. YIELD 7…
€1,66 млн
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Отель
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
441 м²
Дом с семью апартаментами и прекрасным видо…
€2,15 млн
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Отель 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Копер, Словения
6
6
677 м²
2
На границе Словенского побережья и Италии продается изысканный действующий 4-х звездочный бу…
€2,55 млн
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Коммерческая
Марибор, Словения
554 м²
3
Инвестиционное предложение в Любляне. Мини-…
€3,15 млн
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Отель
Марибор, Словения
554 м²
3
Инвестиционное предложение в Любляне. Мини-…
€3,15 млн
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Коммерческая
Нова-Горица, Словения
1 069 м²
Торговый центр полностью сдан в аренду. YIE…
€2,65 млн
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Коммерческая
Upravna enota Piran Unita amministrativa Pirano, Словения
576 м²
Коммерческая недвижимость на побережье. К…
€1,50 млн
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Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
177 м²
1/4
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
€390,000
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