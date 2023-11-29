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Коммерческая недвижимость в Танзания

4 объекта найдено
MEAT PROCESSING PLANT AND ANIMAL FEED INDUSTRY FOR SALE в Сумбаванга, Танзания
MEAT PROCESSING PLANT AND ANIMAL FEED INDUSTRY FOR SALE
Сумбаванга, Танзания
Площадь 147 000 м²
DETAILS MEAT PROCESSING PLANT AND ANIMAL FEED INDUSTRY FOR SALE Discover an outstandin…
€3,63 млн
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RESORT FOR SALE (SOUTH BEACH) KIGAMBONI, DAR ES SALAAM в Дар-эс-Салам, Танзания
RESORT FOR SALE (SOUTH BEACH) KIGAMBONI, DAR ES SALAAM
Дар-эс-Салам, Танзания
Комнаты 36
Площадь 80 573 м²
DETAILS Resort For Sale (South Beach) Kigamboni, Dar es Salaam Introducing South Beach…
€6,81 млн
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Коммерческая в Lunga, Танзания
Коммерческая
Lunga, Танзания
€4,70 млн
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Инвестиционная 2 ванных в Наварра, Танзания
Инвестиционная 2 ванных
Наварра, Танзания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 650 м²
Этот экологический семейный винный завод продается. Он имеет площадь 650 м2 и расположен на …
€525,000
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