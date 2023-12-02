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Коммерческая недвижимость в Молдове

Кишинёв
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4 объекта найдено
640 евро/м2. Офис 180 м2. 5 кабинетов с мебелью, 2 склада со стеллажами, кухня, санузел в Кишинёв, Молдова
640 евро/м2. Офис 180 м2. 5 кабинетов с мебелью, 2 склада со стеллажами, кухня, санузел
Кишинёв, Молдова
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 181 м²
Количество этажей 16
Продаем офис в районе Старой Почты. * 180 м2. * 5 кабинетов. Мебель можем оставить. * O…
€115,000
в месяц
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Под ресторан, кафе, клинику, маркет, show-room, представительство и др. в Кишинёв, Молдова
Под ресторан, кафе, клинику, маркет, show-room, представительство и др.
Кишинёв, Молдова
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
  Отдельно стоящее здание. 1эт.: 223м Терраса на 2ур.: 103м Подвал: 43м Объект ра…
€560,000
в месяц
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Газонаполнительная станция "Унгень. Загаранча" в Манойлешты, Молдова
Газонаполнительная станция "Унгень. Загаранча"
Манойлешты, Молдова
Продаем уникальный готовый бизнес - газонаполнительную станцию! Перевалка жидкого газа для р…
€14,00 млн
в месяц
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House for an embassy, representative office, office + plot of 8.5 acres. First line. Center. в Кишинёв, Молдова
House for an embassy, representative office, office + plot of 8.5 acres. First line. Center.
Кишинёв, Молдова
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продаётся отдельно стоящий новый, современный дом 300 кв.м = 3 этажа под посольство, предста…
€1,30 млн
в месяц
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