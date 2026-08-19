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Коммерческая недвижимость в Словакии

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Братиславский край
5
Братислава
3
7 объектов найдено
Коммерческое помещение 5 000 м² в Ruzinov, Словакия
Коммерческое помещение 5 000 м²
Ruzinov, Словакия
Площадь 5 000 м²
#2022E.  🇷🇺 🏢 Продаётся административное здание в Старом Ружинове (Братислава) Предлаг…
Цена по запросу
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Продажа действующего отеля в Татрах в Vysoke Tatry, Словакия
Продажа действующего отеля в Татрах
Vysoke Tatry, Словакия
Предлагается к продаже действующий гостиничный объект, расположенный в одном из наиболее при…
$1,54 млн
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Агентство
Елена Бировчак
Языки общения
English, Русский
Коммерческое помещение 4 587 м² в Братислава, Словакия
Коммерческое помещение 4 587 м²
Братислава, Словакия
Площадь 4 587 м²
#2027E. 🏭 Продажа промышленного ареала на границе с Чехией (60 км от Братиславы) 📌 Характ…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 2 100 м² в Tovarniky, Словакия
Коммерческое помещение 2 100 м²
Tovarniky, Словакия
Площадь 2 100 м²
Завод ранее использовался для производства стальных конструкций, резервуаров под давлением, …
$1,84 млн
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Склад 1 000 м² в Nove Mesto, Словакия
Склад 1 000 м²
Nove Mesto, Словакия
Площадь 1 000 м²
Предлагаем в аренду или на продажу офисные помещения в Bratislava-Nove Mesto Помещение подх…
Цена по запросу
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Офис в Братислава, Словакия
Офис
Братислава, Словакия
Предлагаем к продаже нежилое помещение в центре Братиславы Предлагаем на продажу нежилое …
$127,675
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TekceTekce
Офис в Братислава, Словакия
Офис
Братислава, Словакия
Продажа офисных помещений в центре Братиславы Инвестиционный офис прямо в центре Братисла…
$3,860
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