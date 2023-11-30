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Коммерческая недвижимость в Монако

7 объектов найдено
Доходный дом в Монако
Доходный дом
Монако
Площадь 585 м²
Монако Коммерческое здание Отдельно стоящее коммерческое здание в цент…
€29,80 млн
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Коммерческая с террасой, с подвалом в Монако
Коммерческая с террасой, с подвалом
Монако
Площадь 260 м²
Продажа ресторана, на центральной торговой улице Монако в районе «Золотой Квадрат». Площадью…
€3,15 млн
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Коммерческая с подвалом в Монако
Коммерческая с подвалом
Монако
Площадь 70 м²
Продажа ресторана в туристическом и оживлённом районе Монако La Condamine. Площадью 70 кв.м.…
€3,80 млн
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Коммерческая в Монако
Коммерческая
Монако
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продажа офиса полностью отремонтированного, идеально расположенного в Монако в центре Ла-Кон…
€2,39 млн
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Коммерческая с террасой в Монако
Коммерческая с террасой
Монако
Площадь 180 м²
Продажа ресторана на центральной улице с хорошей проходимостью в престижном районе Монако «З…
€1,50 млн
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Коммерческая в Монако
Коммерческая
Монако
Площадь 15 м²
Продажа ювелирного магазина, идеально расположенного на центральной и оживлённой улице Монак…
€440,000
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Доходный дом с лифтом в Монако
Доходный дом с лифтом
Монако
Площадь 1 600 м²
Монако Редкое предложение для инвесторов! Доходный дом в Монако Ко…
€70,00 млн
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