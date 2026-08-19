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Коммерческая недвижимость в Монако

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5 объектов найдено
Коммерческое помещение 55 м² в Монако, Монако
Коммерческое помещение 55 м²
Монако, Монако
Площадь 55 м²
Это коммерческое помещение стратегически идеально расположено в «Золотом Квадрате» Монако, в…
$1,84 млн
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Коммерческое помещение 104 м² в Монако, Монако
Коммерческое помещение 104 м²
Монако, Монако
Площадь 104 м²
Продажа офиса, расположенного в самом сердце района «Золотой Квадрат» в престижной резиденци…
$7,21 млн
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Четырехзвездочный отель в Монако, Монако
Четырехзвездочный отель
Монако, Монако
Число комнат 596
Это уникальный курорт класса люкс в самом центре Монако. Этот отель с полностью обновленными…
$1,32 млрд
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Коммерческое помещение 170 м² в Монако, Монако
Коммерческое помещение 170 м²
Монако, Монако
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Расположенное в одной из самых престижных зданий Монако — в резиденции Saint André, с консье…
$7,15 млн
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Коммерческое помещение 130 м² в Монако, Монако
Коммерческое помещение 130 м²
Монако, Монако
Площадь 130 м²
Продажа ресторана идеально расположенного в Монако в квартале Ла Кондамин рядом с портом Эрк…
$2,31 млн
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