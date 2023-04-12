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Продажа офисных помещений в Турции

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19 объектов найдено
Офис 1 спальняв Стамбул, Турция
Офис 1 спальня
Стамбул, Турция
2 Количество комнат 135 м²
€ 581,768
Представляем вашему вниманию новый объект комплексной застройки. Его строительство ведется в…
Офис 1 спальняв Guemuessuyu Mahallesi, Турция
Офис 1 спальня
Guemuessuyu Mahallesi, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 901,302
Коммерческие офисы с панорамным видом на город в Стамбуле Резиденция предлагает сочетание…
Офис 1 спальняв Фатих, Турция
Офис 1 спальня
Фатих, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 196,099
Проект предлагает офисные помещения высокого качества, построенные с учетом комфорта и эффек…
Офис 3 комнатыв Аланья, Турция
Офис 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 100 м² 5/5 Этаж
€ 175,000
Прекрасный Дуплекс офис 2+1 в Gazipaşa с отдельной кухнейРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаКом…
Офис 2 комнатыв Аланья, Турция
Офис 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 78 м² 5/5 Этаж
€ 150,000
Отличный Дуплекс офис 1+1 в Gazipaşa с отдельной кухнейРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаКомпл…
Офисв Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
61 м² 1/1 Этаж
€ 199,000
Замечательное помещение под офис в SarayРайон: Анталья, Аланья, СарайРасстояние до моря: 170…
Офисв Чекмекёй, Турция
Офис
Чекмекёй, Турция
138 м² 1/1 Этаж
€ 489,400
Отличное помещение под офис в СтамбулеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВЫ НАХОДИТЕСЬ В СПЕЦИАЛЬНОЙ АР…
Офис 2 комнатыв Аланья, Турция
Офис 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 70 м² 1/1 Этаж
€ 150,000
1+1 Хоум офис в стиле ЛофтРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 1280Началось …
Офисв Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
61 м² 1/1 Этаж
€ 160,000
Домашний Офис В Элитном РайонеРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мор…
Офисв Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
58 м² 1/1 Этаж
€ 155,000
Домашний Офис В Элитном РайонеРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мор…
Офисв Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
68 м² 1/1 Этаж
€ 171,000
Клеопатра Литторе Домашний ОфисРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мо…
Офисв Аланья, Турция
Офис
Аланья, Турция
61 м² 1/1 Этаж
€ 160,000
Cleopatra Littore Домашний ОфисРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мо…
Офисв Махмутлар центр, Турция
Офис
Махмутлар центр, Турция
185 м² Количество этажей 2
€ 500,000
Офисные помещения В Махмутларе Аланья на продажу выставлен двухэтажный+подвал офис. Площа…
Офис 2 комнатыв Стамбул, Турция
Офис 2 комнаты
Стамбул, Турция
2 Количество комнат 11 967 м²
€ 326,850
Офисв Стамбул, Турция
Офис
Стамбул, Турция
83 м²
€ 295,680
Офис 1 комнатав Kepez, Турция
Офис 1 комната
Kepez, Турция
1 Количество комнат 61 м²
€ 34,680
Офисв Merkez Mahallesi, Турция
Офис
Merkez Mahallesi, Турция
€ 511,160
Первый выбор инвесторов в Sariyer Istanbul Этот проект расположен в самом оживленном районе …
Офисв Merkez Mahallesi, Турция
Офис
Merkez Mahallesi, Турция
€ 197,868
ЖИЗНЬ, КАК МЕЧТА В СТАНБУЛ Маслаке SKY-233, расположенный в Маслаке, разработан современны…
Офисв Мраморноморский регион, Турция
Офис
Мраморноморский регион, Турция
€ 317,872
ДЕТАЛИ ПРОЕКТА Проект имеет уникальный дизайн и архитектуру 360-градусный обзор Стамбула.…

Регионы с недвижимостью на продажу

Анталья
Эгейский регион
Мугла
Кемер
Чекмекёй
Эсеньюрт
Мерсин
Фатих
Merkez Mahallesi
Esentepe Mahallesi
Кадыкёй
Menderes
Бодрум
Каш
Kepez
Муратпаша
Манавгат
Datca
Gazipasa
Коньяалты

Параметры недвижимости в Турции

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