Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аташехир
  4. Коммерческая
  5. Офис

Офисы в Аташехире, Турция

;
коммерческая недвижимость
4
2 объекта найдено
Офис 57 м² в Аташехир, Турция
Офис 57 м²
Аташехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 14
Высокодоходные коммерческие помещения в Стамбуле в престижном районе Аташехир Эти офисы и ма…
$277,380
Оставить заявку
Офис 57 м² в Аташехир, Турция
Офис 57 м²
Аташехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 9
Инвестиционная коммерческая недвижимость рядом с метро в Аташехире, Стамбул Эта коммерческая…
$269,373
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти