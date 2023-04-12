Купить отель в Турции

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Отель 291 комната
Мраморноморский регион, Турция
291 Количество комнат
52 000 м²
Количество этажей 8
€ 123,667,695
Указанный отель находится под управлением Radisson Blu, что позволяет нам предоставить полно…
Отель 320 комнат
Кадыкёй, Турция
320 Количество комнат
16 000 м²
Количество этажей 17
€ 100,000,000
Продается отель в центре современного Стамбула. Пятизвёздочный отель состоит из 17-этажей ко…
Отель 10 спален
Фатих, Турция
10 Количество комнат
10 ванных комнат
330 м²
Количество этажей 4
€ 2,290,143
БУТИК-ОТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ Отель расположен на улице Султанахмет, всего в 10 минут…
Отель 28 комнат
Кемер, Турция
28 Количество комнат
900 м²
Количество этажей 2
€ 1,500,000
ЕМКОСТЬ: 28 НОМЕРОВ ОТЕЛЬ ОБЛАСТЬ: 806 М2 АНТАЛИЯ: 60 км ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Главный рестор…
Отель 2 спальни
Стамбул, Турция
3 Количество комнат
120 м²
€ 523,133
Уникальный жилой комплекс, спроектированный в сотрудничестве с крупнейшей сетью отелей на Бл…
Отель 1 спальня
Стамбул, Турция
2 Количество комнат
90 м²
€ 513,055
Это жилой комплекс спроектирован в сотрудничестве с китайским многопрофильным частным конгло…
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
30 м²
1/1 Этаж
€ 2,035,000
Апарт-отель рядом с гиппермаркетом в ОбаРайон: Анталья, Аланья, СарайЭто пятиэтажное здание,…
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
30 м²
1/1 Этаж
€ 8,800,000
Уютный апарт-отель с частным пляжем у моря в ОбаРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до мор…
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
469 м²
1/1 Этаж
€ 6,050,000
Апарт-отель с номерами с кухней и видом на море в GÜLLERPINARI Район: Анталья, Аланья, Гюлле…
Отель 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
55 м²
1/1 Этаж
€ 3,606,400
Уютный отель с бассейном недалеко от пляжа Клеопатры в центре АланииРайон: Анталья, Аланья, …
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
30 м²
1/1 Этаж
€ 5,885,000
Роскошный отель на берегу моря в центре Алании с полной активностью и разными номерамиРайон:…
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
30 м²
1/1 Этаж
€ 24,200,000
Роскошный пятизвездочный отель на берегу моря в Оба с полной активностьюРайон: Анталья, Алан…
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
30 м²
1/1 Этаж
€ 10,725,000
Апарт-отель с аквапарком рядом с пещерой Дамлаташ Район: Анталья, Аланья, СарайНаходится в ц…
Отель
Datca, Турция
1/1 Этаж
€ 1,036,800
Уютный бутик отель с зеленой просторной территорией в ДатчаРайон: Мугла, Датча, ДатчаЕсть ух…
Отель 2 комнаты
Мугла, Турция
2 Количество комнат
1/1 Этаж
€ 2,073,500
Небольшой уютный отель на 20 номеров в KötekliРайон: Мугла, Ментеше, КётеклиПродается отель …
Отель
Аланья, Турция
1/1 Этаж
€ 13,750,000
Отель 4 звезды по системе "все включено" в PAYALLARРайон: Анталья, Аланья, Паяллар…
Отель
Аланья, Турция
1/5 Этаж
€ 1,760,000
Здание с лицензией для отеля на средиземном берегу в GÜLLERPINARI Район: Анталья, Аланья, Гю…
Отель
Аланья, Турция
600 м²
1/1 Этаж
€ 2,035,000
Прекрасный Отель на 16 комнат в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаОтель расположен в центре райо…
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
30 м²
1/1 Этаж
€ 2,454,200
Замечательный, роскошный отель в KAŞ с прекрасным видом на мореРайон: Анталья, КашОтель на&n…
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
1 570 м²
1/1 Этаж
€ 3,324,400
Прекрасный, уютный отель в KAŞ с роскошным видом на мореРайон: Анталья, КашЕСТЬ 10 НОМЕРОВ С…
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
1 530 м²
1/1 Этаж
€ 4,636,800
Райский отель в KAŞ на берегу моряРайон: Анталья, КашНа участке площадью 1530 м2 рядом с ним…
Отель
Аланья, Турция
1 800 м²
1/6 Этаж
€ 10,450,000
4-Звездочный отель на 160 номеров на первой линии моря в KONAKLIРайон: Анталья, Аланья, Кон…
Отель
Аланья, Турция
1 676 м²
1/4 Этаж
€ 2,035,000
Отель на 21 номер с бассейном в 200 м от моря в İSKENDERUNРайон: Анталья, АланьяРасстояние …
Отель
Конаклы, Турция
1 639 м²
1/3 Этаж
€ 5,775,000
Апарт-отель в 250 метрах от моря в центре оживленного района в Konakli + 12 магазинов в этом…
Отель
Yenikoey, Турция
1 500 м²
1/3 Этаж
€ 3,300,000
Бутик отель в КашРайон: Анталья, Каш, ЧукурбагПродается отель с потрясающим видом.Типы номер…
Отель
Аланья, Турция
420 м²
1/1 Этаж
€ 847,000
Семейный отель 6 квартирРайон: Анталья, Аланья, ЧаршыРасстояние до моря: 2000По одному ТАПУ …
Отель
Анталья, Турция
€ 7,000,000
ОТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ В KALEICI & ndash; АНТАЛЯЗЕНТРУМ ( СТАРЫЙ ГОРОД ) 66 ВСЕГО НОМЕРА, ИСТ…
Отель
Алания, Турция
20 000 м²
€ 42,000,000
ОТЕЛЬ: 20.000 М2НОМЕРА: 373Аэропорт Анталии: 85 кмАЛАНИЯ ЦЕНТР: 32 кмСИТУИРОВАН НА СОБСТВЕНН…
Отель
Кемер, Турция
10 000 м²
€ 37,500,000
РАЗДЕЛ DEED: & NBSP; 10.000 М2НОМЕРА: & NBSP; 263КРОВАТЬ: & NBSP; 700ГОД СТРОИТЕ…
Отель
Кемер, Турция
89 000 м²
€ 72,500,000
ОБЛАСТЬ ОТЕЛЯ: & NBSP; 89.000 М2ЕМКОСТЬ: & NBSP; 450 номеровРасположение: & NBSP…
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