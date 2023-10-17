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Коммерческая недвижимость в Хорватии

Загреб
91
Grad Split
18
Сплит
18
Grad Dubrovnik
6
Трогир
6
City of Velika Gorica
5
Дубровник
5
Opcina Bol
4
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242 объекта найдено
Коммерческая 15 комнат в Загреб, Хорватия
Коммерческая 15 комнат
Загреб, Хорватия
Комнаты 15
Площадь 685 м²
www.biliskov.com  ID: 13628 Загреб, Стеньевец Жилое и коммерческое здание (ро бау) площадь…
€999,000
Инвестиционная в Jurovski Brod, Хорватия
Инвестиционная
Jurovski Brod, Хорватия
I26632 Mišinci
€1
Инвестиционная в Jurovski Brod, Хорватия
Инвестиционная
Jurovski Brod, Хорватия
I26632 Mišinci
€1
Инвестиционная с подведенным электричеством в Opcina Zagorska sela, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Opcina Zagorska sela, Хорватия
I26611 Stjepana Radića
€145,000
Коммерческая 39 комнат в Водице, Хорватия
Коммерческая 39 комнат
Водице, Хорватия
Комнаты 39
Площадь 1 155 м²
Vodice, two detached apartment buildings near the sea. Two detached apartment buildings in …
€2,00 млн
Инвестиционная с подведенным электричеством в Задар, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Задар, Хорватия
FOR SALE, ZADAR, LAND 1,000m2WITH BUILDING PERMIT!We are selling an extremely attractive bui…
€360,000
Отель 14 комнат в Cavtat, Хорватия
Отель 14 комнат
Cavtat, Хорватия
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 252 м²
ЦавтатКрасивая вилла на 14 квартир площадью 252 м², построенная в 2011 году на участке площа…
€1,60 млн
Инвестиционная с подведенным электричеством в Klinca Sela, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Klinca Sela, Хорватия
I26547 Stara Karlovačka
€355,000
Инвестиционная в Велика-Горица, Хорватия
Инвестиционная
Велика-Горица, Хорватия
I26487 Ivana Gorana Kovačića
€288,000
Коммерческая 4 комнаты в Mimice, Хорватия
Коммерческая 4 комнаты
Mimice, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
In the small tourist town of Medići on the Omiš Riviera, a business and residential building…
€1,50 млн
Инвестиционная в Primosten, Хорватия
Инвестиционная
Primosten, Хорватия
I26546 Oglavci
€318,750
Инвестиционная в Opatovac, Хорватия
Инвестиционная
Opatovac, Хорватия
SLAVONIA, ILOK area, AGRO-TOURISM PROPERTY FOR SALE WITH 14 HA OF VINEYARDS NEAR THE DANUBET…
€1
Отель 13 ванных с кондиционером, с парковка в Vinkuran, Хорватия
Отель 13 ванных с кондиционером, с парковка
Vinkuran, Хорватия
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 900 м²
ID CODE: 16189
€3,00 млн
Коммерческая с Ownership document, с bus, с хранение в Opcina Dicmo, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с хранение
Opcina Dicmo, Хорватия
Площадь 1 500 м²
ПРОДАЕТСЯ ПРОСТОРНЫЙ ЗАЛ В PRISOJ 1500m2, БИЗНЕС ЗОНА DICMO! Мы предоставляем эту исключител…
€750,000
Магазин 1 комната в Загреб, Хорватия
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 21 м²
www.biliskov.com  ID: 13543 Дубрава Помещение общественного питания площадью 20,77м2 на пе…
€58,000
Коммерческая 26 комнат в Загреб, Хорватия
Коммерческая 26 комнат
Загреб, Хорватия
Комнаты 26
Площадь 939 м²
www.biliskov.com  ID: 13536 Горни Град, Ткалчичева Здание с пятью надземными этажами общей…
€3,90 млн
Коммерческая 2 спальни в Сали, Хорватия
Коммерческая 2 спальни
Сали, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
€1,000,000
Коммерческая 10 спален в Lukoran, Хорватия
Коммерческая 10 спален
Lukoran, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 540 м²
€1,85 млн
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Pedestrian Area в Велика-Горица, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Pedestrian Area
Велика-Горица, Хорватия
Площадь 108 м²
I26171 Загребачка
€230,000
Инвестиционная с подведенным электричеством в Загреб, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Загреб, Хорватия
I26387 Gramača
€415,000
Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Площадь 46 м²
I26370 Ив Тижардовичча
€123,000
Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с хранение в Загреб, Хорватия
Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с хранение
Загреб, Хорватия
Площадь 550 м²
I26353 Полюцкий Пут
€430,000
Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Площадь 44 м²
I26357 Улица града Вуковара
€133,000
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Train в Самобор, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Train
Самобор, Хорватия
Площадь 200 м²
I26365 Гаева
€545,000
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Train в Grad Split, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Train
Grad Split, Хорватия
Площадь 17 м²
Офисное пространство 17 м2 в старом центре СплитаКоммерческое пространство 17м2 в самом серд…
€120,000
Склад 1 комната в Grad Zapresic, Хорватия
Склад 1 комната
Grad Zapresic, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 34 м²
www.biliskov.com  ID: 13485 Запрешич, Улица Кардинала Степинац Коммерческое помещение 33,7…
€80,000
Коммерческая с Ownership document, с Adapted for people with disabilities, с хранение в Задар, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с Adapted for people with disabilities, с хранение
Задар, Хорватия
Площадь 35 м²
Коммерческие помещения/Квартира, 35 м2, Били бриг, Задар На первом этаже здания есть хорошее…
€95,000
Инвестиционная с подведенным электричеством в Trsce, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Trsce, Хорватия
I26320 Тршче
€210,000
Коммерческая 10 спален в Паг, Хорватия
Коммерческая 10 спален
Паг, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 597 м²
€1,27 млн
Коммерческая 18 спален в Трогир, Хорватия
Коммерческая 18 спален
Трогир, Хорватия
Количество спален 18
Кол-во ванных комнат 18
Площадь 1 250 м²
Трогир - город на центральном побережье Адриатического моря Хорватии и хорошо связан с матер…
€2,80 млн

Типы недвижимости в Хорватии

рестораны
отели
офисы
производственные здания
инвестиционная недвижимость
склады
магазины
коммерческая недвижимость

Недвижимость в Хорватии — особенности приобретения жилья иностранными гражданами

Хорватия — страна с мягким средиземноморским климатом, ежегодно привлекающая толпы путешественников. Уникальный уголок на побережье Адриатического моря является настоящим раем для туристов из Европы. Купить недвижимость в Хорватии иностранцы спешат именно сейчас — выгода от покупки виллы или квартиры с каждым годом становится все более заметной.

Экономика страны стремительно растет, аналитики также отмечают регулярный приток инвестиций. За очень короткий срок Хорватия получила определенный статус на мировом рынке.

Преимущества покупки недвижимости в Хорватии

Еще 5-6 лет назад покупка недвижимости в этой стране была официально запрещена для иностранцев. В 2014 году между Хорватией и странами бывшего СНГ был заключен договор о взаимности прав собственности. Физические лица получили разрешение на приобретение жилья при условии соблюдения небольших формальностей.

Главные преимущества приобретения жилья в Хорватии:

  • Хорватия является членом Европейского союза;
  • живописные пейзажи и средиземноморский климат;
  • невысокие цены на недвижимость.

Собственники недвижимого имущества освобождены от ежегодных отчислений в государственную казну страны. Спрос на жилье в стране стабилен уже на протяжении длительного времени. Отсутствие всяческих рисков является дополнительным плюсом.

Рентабельные районы и цены на объекты

Страна состоит из двадцати округов. Наиболее востребованными районами для покупки недвижимости считаются города, расположенные на побережье Адриатического моря: Истрия, Приморье-Горски Котар, Задар, Сплит-Далмация, Дубровник. В городах уже успели обзавестись недвижимостью около 70 000 иностранцев.

Бюджетный вариант жилья можно найти в Беловаре, а также в окрестностях Винковци и Вуковара. Например, стоимость трехкомнатной квартиры в городе Сисак не превышает стоимости квартиры, расположенной в любом из мегаполисов постсоветского пространства.

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