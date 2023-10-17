Недвижимость в Хорватии — особенности приобретения жилья иностранными гражданами

Хорватия — страна с мягким средиземноморским климатом, ежегодно привлекающая толпы путешественников. Уникальный уголок на побережье Адриатического моря является настоящим раем для туристов из Европы. Купить недвижимость в Хорватии иностранцы спешат именно сейчас — выгода от покупки виллы или квартиры с каждым годом становится все более заметной.

Экономика страны стремительно растет, аналитики также отмечают регулярный приток инвестиций. За очень короткий срок Хорватия получила определенный статус на мировом рынке.

Преимущества покупки недвижимости в Хорватии

Еще 5-6 лет назад покупка недвижимости в этой стране была официально запрещена для иностранцев. В 2014 году между Хорватией и странами бывшего СНГ был заключен договор о взаимности прав собственности. Физические лица получили разрешение на приобретение жилья при условии соблюдения небольших формальностей.

Главные преимущества приобретения жилья в Хорватии:

Хорватия является членом Европейского союза;

живописные пейзажи и средиземноморский климат;

невысокие цены на недвижимость.

Собственники недвижимого имущества освобождены от ежегодных отчислений в государственную казну страны. Спрос на жилье в стране стабилен уже на протяжении длительного времени. Отсутствие всяческих рисков является дополнительным плюсом.

Рентабельные районы и цены на объекты

Страна состоит из двадцати округов. Наиболее востребованными районами для покупки недвижимости считаются города, расположенные на побережье Адриатического моря: Истрия, Приморье-Горски Котар, Задар, Сплит-Далмация, Дубровник. В городах уже успели обзавестись недвижимостью около 70 000 иностранцев.

Бюджетный вариант жилья можно найти в Беловаре, а также в окрестностях Винковци и Вуковара. Например, стоимость трехкомнатной квартиры в городе Сисак не превышает стоимости квартиры, расположенной в любом из мегаполисов постсоветского пространства.