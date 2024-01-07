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Коммерческая недвижимость в община Ловран, Хорватия

1 объект найдено
Коммерческая 15 спален в Lovranska Draga, Хорватия
Коммерческая 15 спален
Lovranska Draga, Хорватия
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 700 м²
€3,70 млн
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