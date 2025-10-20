Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коммерческая недвижимость в Opcina Slivno, Хорватия

2 объекта найдено
Отель 360 м² в Klek, Хорватия
Отель 360 м²
Klek, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 360 м²
Продается хороший апарт-отель в Неуме между Дубровником и Сплитом! Площадь здания 360 м2. Зд…
$633,746
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ в Raba, Хорватия
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ
Raba, Хорватия
Представляем девелоперский проект. Земля под застройку 5 звёздочного отеля на 90 спальных м…
Цена по запросу
